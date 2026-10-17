Таро-гороскоп на 17 жовтня: прогнози для Раків, Левів та інших знаків Зодіаку

Одним важливо не проґавити нові можливості, іншим - розібратися з тим, що давно не дає спокою. Карти Таро на 17 жовтня підготували окремі підказки для кожного знаку Зодіаку.

Овен

Карта Таро: Дев’ятка Кубків, перевернута

Овнам варто замислитися, чи справді вони задоволені тим, до чого прагнуть. День може показати, що зовнішній успіх не завжди приносить очікуване щастя, тому не ігноруйте власні потреби заради чужого схвалення.

Телець

Карта Таро: Повішений, перевернута

Тельцям час виходити зі стану невизначеності й перестати відкладати важливі рішення. Якщо певна ситуація давно не змінюється, спробуйте подивитися на неї під іншим кутом і зробити хоча б невеликий крок уперед.

Близнюки

Карта Таро: П’ятірка Пентаклів, перевернута

Близнюки можуть побачити вихід із проблеми, яка останнім часом забирала багато сил. Не відмовляйтеся від допомоги й не соромтеся говорити про свої труднощі: підтримка може прийти саме тоді, коли ви наважитеся її прийняти.

Рак

Карта Таро: Трійка Мечів, перевернута

Для Раків цей день символізує поступове емоційне відновлення та можливість відпустити старі образи. Не змушуйте себе забути неприємні події за одну мить, але дозвольте собі рухатися далі й не повертатися до того, що завдає болю.

Лев

Карта Таро: Десятка Жезлів

Левам може здатися, що на їхні плечі звалилося надто багато обов’язків. Не намагайтеся контролювати все самостійно: розподіліть справи, визначте пріоритети й залиште час на відпочинок, перш ніж утома почне впливати на настрій.

Діва

Карта Таро: Король Пентаклів

Дівам карта радить спиратися на практичність, досвід і здоровий розрахунок. День підходить для фінансових питань, планування бюджету та рішень, які мають принести довгострокову користь, а не миттєве задоволення.

Терези

Карта Таро: Сила

Терезам знадобляться витримка, упевненість і вміння керувати емоціями. Не обов’язково доводити свою правоту тиском чи суперечками: спокійна позиція та доброзичливість можуть допомогти розв’язати навіть непросту ситуацію.

Скорпіон

Карта Таро: Шістка Мечів, перевернута

Скорпіонам може бути складно остаточно залишити позаду минуле або наважитися на зміни. Не дозволяйте страху перед невідомим утримувати вас у ситуації, яка більше не приносить користі, і не вимагайте від себе миттєвих результатів.

Стрілець

Карта Таро: Сімка Мечів, перевернута

Стрільцям варто бути чесними із собою та людьми навколо. День сприятиме проясненню непорозумінь, визнанню помилок і відвертим розмовам, які допоможуть відновити довіру. Не відкладайте важливу правду, якщо вона давно потребує озвучення.

Козоріг

Карта Таро: Трійка Кубків

На Козорогів може чекати приємне спілкування, зустріч із друзями або привід відсвяткувати невелике досягнення. Не зосереджуйтеся лише на роботі й обов’язках: підтримка близьких та спільні позитивні моменти допоможуть відновити сили.

Водолій

Карта Таро: Четвірка Кубків, перевернута

Водолії можуть відчути бажання вирватися зі звичного ритму та звернути увагу на нові можливості. Не відкидайте цікаві пропозиції лише тому, що вони з’явилися несподівано: іноді саме зміна погляду допомагає побачити перспективу, яку раніше не помічали.

Риби

Карта Таро: Король Жезлів

Рибам варто проявити ініціативу й не боятися брати відповідальність за власні рішення. Карта символізує рішучість, амбіції та лідерські якості, тож день можна використати для просування важливої справи або початку нового проєкту. Водночас не забувайте зважати на думки інших і не плутайте впевненість із тиском.