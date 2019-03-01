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В Киеве произошло столкновение со "скорой": погибло три человека (видео)

STYLERПроисшествия    01.03.2019 - 00:14
В Киеве произошло столкновение со "скорой": погибло три человека (видео)
ДТП в Киеве со скорой и ЗАЗ - три человека погибло (коллаж РБК-Украина)

После ДТП двое медиков из "скорой" госпитализированы

Ночью, 28 февраля, на мосту Метро в Киеве произошло страшное ДТП - карета "скорой помощи" столкнулась с автомобилем ZAZ Vida, сообщает Информатор.

В результате лобового столкновения трое людей, находящихся в легковушке погибли на месте. Двое медиков из "скорой" также госпитализированы.

Скорая с пациентом двигалась в сторону правого берега. ZAZ Vida двигался в противоположном направлении.

Движение на мосту перекрыто, образовались многочисленные пробки.

ДТП в Киеве со скорой и ЗАЗ - три человека погибло (видео: facebook.com/kiev.informator.ua/)

К слову, 28 февраля, в Киеве BMW сбил на "зебре" молодую девушку - ее увезла скорая с травмой головы.

Напомним, Зайцева и Дронов, которым вынесли приговор 26 февраля, должны будут выплатить жертвам колоссальную сумму.

Ранее мы сообщали, что в центре Днепра произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие - грузовик коммунального предприятия переехал женщину. 

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