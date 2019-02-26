Не смогут возместить: Зайцева и Дронов выплатят жертвам колоссальную сумму

Зайцева и Дронов виноваты в ДТП - детали приговора (коллаж РБК-Украина)

Зайцева и Дронов не имеют достаточно имущества, чтобы компенсировать все убытки

Суд вынес приговор Алене Зайцевой и Александру Доронову. Так, обоим виновникам страшного ДТП в Харькове назначили по 10 лет заключения.

Также стало известно и о сумме возмещения, которую должны выплатить пострадавшим и родственникам погибших виновники трагедии. Общая сумма, назначенная судом за нанесенный моральный и физический ущерб составляет около восьми миллионов гривен - по 1 млн грн за каждую смерть родственникам погибших, плюс расходы на лечение и реабилитацию, моральный ущерб пострадавшим в ДТП (от 100 до 500 тыс. грн).

Однако, ни Зайцева, ни Дронов не обладают достаточным количеством материального имущества, чтобы возместить такую сумму, сказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева после суда.

Зайцева и Дронов виноваты в ДТП - подробности приговора (фото: twitter.com newsroom_kh)

Напомним, Алене Зайцевой стало плохо во время вынесения приговора, и она покинула зал суда.

Ранее мы писали о том, что мать одной из жертв трагического ДТП сказала, что никогда не сможет простить ту, которая забрала жизнь ее единственного сына.