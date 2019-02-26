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Не смогут возместить: Зайцева и Дронов выплатят жертвам колоссальную сумму

STYLERЖизнь    26.02.2019 - 16:56
Не смогут возместить: Зайцева и Дронов выплатят жертвам колоссальную сумму
Зайцева и Дронов виноваты в ДТП - детали приговора (коллаж РБК-Украина)

Зайцева и Дронов не имеют достаточно имущества, чтобы компенсировать все убытки

Суд вынес приговор Алене Зайцевой и Александру Доронову. Так, обоим виновникам страшного ДТП в Харькове назначили по 10 лет заключения.

Также стало известно и о сумме возмещения, которую должны выплатить пострадавшим и родственникам погибших виновники трагедии. Общая сумма, назначенная судом за нанесенный моральный и физический ущерб составляет около восьми миллионов гривен - по 1 млн грн за каждую смерть родственникам погибших, плюс расходы на лечение и реабилитацию, моральный ущерб пострадавшим в ДТП (от 100 до 500 тыс. грн).

Однако, ни Зайцева, ни Дронов не обладают достаточным количеством материального имущества, чтобы возместить такую сумму, сказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева после суда.

Не смогут возместить: Зайцева и Дронов выплатят жертвам колоссальную сумму

Зайцева и Дронов виноваты в ДТП - подробности приговора (фото: twitter.com newsroom_kh)

Напомним, Алене Зайцевой стало плохо во время вынесения приговора, и она покинула зал суда.

Ранее мы писали о том, что мать одной из жертв трагического ДТП сказала, что никогда не сможет простить ту, которая забрала жизнь ее единственного сына.

Она сама была жертвой: адвокат Зайцевой сделал громкое заявление Мучились адскими болями: люди еле сдерживали слезы на суде по делу Зайцевой
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