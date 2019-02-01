У меня голова не варит: во Львове водитель устроил гонки с полицией (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Нарушитель "надул" Драгер на 3,32 промилле

Во Львове патрульные полицейские задержали пьяного водителя, который устроил настоящие гонки, во время которых успел совершить два ДТП. Видео погони и задержания правоохранители опубликовали на своей странице в соцсети Facebook.

Нарушитель правил дорожного движения был замечен на улице Хуторивка. Экипаж 2 батальона потребовал остановиться, но водитель автомобиля BMW 520 попытался скрыться. На мосту на проспекте Красной Калины он врезался в легковушку Skoda, но и дальше продолжил движение.

На пересечении проспекта и ул. Венгерская авто остановилось в искусственной пробке, которую создал другой экипаж.

Нарушителя это не остановило, он свернул на Венгерскую и снова попал в ДТП - на этот раз врезался в Chevrolet.

После этого патрульные смогли заблокировать нарушителя с двух сторон и задержали.

Водителем оказался 39-летний львовянин - мужчина был сильно пьян.

Как отмечают полицейские, в присутствии свидетелей его продули на Драгере, и результат показал аж 3,32 промилле при допустимых 0,2.

Кстати, в свое оправдание нарушитель заявил, что он болен: "Простите, что я напился. Я больной. У меня мозги "не варят".

Правоохранители составили на него протокол задержания и еще 2 протокола за совершение ДТП, плюс 1 за побег с места аварии, также за игнорирование требований об остановке, протокол за нетрезвое вождение.

Видео: facebook.com/lvivpolice

Как сообщалось ранее, недавно судья Львовского апелляционного суда Ирина Партыка отменила решение Железнодорожного районного суда о штрафе и лишении водительских прав 23-летнего сына народного депутата Богдана Дубневича Павла за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Также мы писали о том, что в январе трех студентов из Иордании, которые попали в скандальную историю в Ужгороде из-за пьяного ДТП, отчислили из университета и депортировали из Украины.