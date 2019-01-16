Попросил не наказывать: суд простил сына нардепа за пьяное вождение

Фото: коллаж РБК-Украина

Решение было принято еще в конце декабря 2018-го

Судья Львовского апелляционного суда Ирина Партыка отменила решение Железнодорожного районного суда о штрафе и лишении водительских прав 23-летнего сына народного депутата Богдана Дубневича Павла за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По данным Единого государственного реестра судебных решений, такое решение было принято 28 декабря 2018-го.

Отмечается, что во время заседания в суде Павел признал свою вину, после чего попросил его не наказывать - мол, он работает водителем, и автомобиль нужен ему для выполнения служебных обязанностей.

После решения судьи материалы дела рассмотрит трудовой коллектив ООО "Глинянская башня", куда сын депутата устроился в ноябре 2018 года на должность водителя автотранспортных средств по совместительству.

Скрин: reyestr.court.gov.ua

Полицейские остановили Павла за рулем авто Audi A5 2 сентября 2018-го, и проверка показала, что у водителя в крови 0,29 промилле алкоголя.

Через два месяца Железнодорожный райсуд признал сына нардепа Дубневича виновным в совершении правонарушения, оштрафовал на более чем 10 тысяч гривен и лишил водительских прав. За руль авто Павлу садиться запретили на год.

Как сообщалось, ранее народный депутат Владимир Парасюк рассказал подробности ДТП со своим участнием во Львове.

Также мы сообщали, что в ноябре народный депутат Сергей Лещенко попал в ДТП в Киеве на большой окружной дороге.

Напомним, в Киевской области ранее пьяный нардеп-радикал напал на главу сельсовета и угрожал смертью.

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Видео: РБК-Украина