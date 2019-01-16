Попросил не наказывать: суд простил сына нардепа за пьяное вождение

Решение было принято еще в конце декабря 2018-го
Судья Львовского апелляционного суда Ирина Партыка отменила решение Железнодорожного районного суда о штрафе и лишении водительских прав 23-летнего сына народного депутата Богдана Дубневича Павла за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По данным Единого государственного реестра судебных решений, такое решение было принято 28 декабря 2018-го.
Отмечается, что во время заседания в суде Павел признал свою вину, после чего попросил его не наказывать - мол, он работает водителем, и автомобиль нужен ему для выполнения служебных обязанностей.
После решения судьи материалы дела рассмотрит трудовой коллектив ООО "Глинянская башня", куда сын депутата устроился в ноябре 2018 года на должность водителя автотранспортных средств по совместительству.
Скрин: reyestr.court.gov.ua
Полицейские остановили Павла за рулем авто Audi A5 2 сентября 2018-го, и проверка показала, что у водителя в крови 0,29 промилле алкоголя.
Через два месяца Железнодорожный райсуд признал сына нардепа Дубневича виновным в совершении правонарушения, оштрафовал на более чем 10 тысяч гривен и лишил водительских прав. За руль авто Павлу садиться запретили на год.
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Видео: РБК-Украина