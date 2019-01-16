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Попросив не карати: суд пробачив сина нардепа за п'яне водіння

STYLERЖиття    16.01.2019 - 16:04
Попросив не карати: суд пробачив сина нардепа за п'яне водіння
Фото: колаж РБК-Україна

Рішення було прийнято ще наприкінці грудня 2018-го

Суддя Львівського апеляційного суду Ірина Партика скасувала рішення Залізничного районного суду про штраф і позбавлення водійських прав 23-річного сина народного депутата Богдана Дубневича Павла за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, таке рішення було прийнято 28 грудня 2018-го.

Зазначається, що під час засідання в суді Павло визнав свою провину, після чого попросив його не карати - мовляв, він працює водієм, і автомобіль потрібен йому для виконання службових обов'язків.

Після рішення судді матеріали справи розгляне трудовий колектив ТОВ "Глинянська вежа", куди син депутата влаштувався в листопаді 2018 року на посаду водія автотранспортних засобів за сумісництвом.

Попросив не карати: суд пробачив сина нардепа за п'яне водіння

Попросив не карати: суд пробачив сина нардепа за п'яне водінняПопросив не карати: суд пробачив сина нардепа за п'яне водінняПопросив не карати: суд пробачив сина нардепа за п'яне водіння

Скрін: reyestr.court.gov.ua

Поліцейські зупинили Павла за кермом авто Audi A5 2 вересня 2018-го, і перевірка показала, що у водія у крові 0,29 проміле алкоголю.

Через два місяці Залізничний райсуд визнав сина нардепа Дубневича винним у вчиненні правопорушення, оштрафував на понад 10 тисяч гривень і позбавив водійських прав. За кермо автівки Павлу заборонили сідати на рік.

Як повідомлялося, раніше народний депутат Володимир Парасюк розповів подробиці ДТП зі своєю участю у Львові.

Також ми повідомляли, що в листопаді народний депутат Сергій Лещенко потрапив у ДТП в Києві на великій кільцевій дорозі.

Нагадаємо, у Київській області раніше п'яний нардеп-радикал напав на голову сільради і погрожував смертю.

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