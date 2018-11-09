"Развернуло на 180 градусов": Лещенко рассказал, как произошла авария

Видео: YouTube / Kyiv Operativ

Народный депутат (БПП) Сергей Лещенко, который сегодня, 9 ноября, попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве на большой окружной дороге, рассказал, как все произошло. Он отметил, что чувствует себя нормально, передает "Киев Оперативный" на своем YouTube-канале.

"Я стоял на обочине, и сзади был удар автомобиля - фуры. Мое авто развернуло на 180 градусов", - рассказал нардеп.

Лещенко добавил, что вместе с ним ехала его помощница в парламенте. После аварии она отправилась в больницу, чтобы проверить возможное наличие травм.

"Надеюсь, что у нее все в порядке. Она была в сознании, сама ходила, но чувствовала некоторую дискоординацию. Просто была "скорая". Рентген показал, что переломов нет", - сказал нардеп.

Скрин: YouTube / Kyiv Operativ

Водитель грузовика рассказывает, что было яркое солнце, которое мешало видимости.

Лещенко отметил, что даже успокаивал его, так как водитель фуры был в стрессовом состоянии.

"Мимо нас проезжал проезжали полицейские - добровольческий батальон - которые и вызвали "скорую"", - говорит нардеп.

Он также отметил, что чувствует себя нормально, просто неприятна сама ситуация, которая сложилась.

"Я не вижу каких-то осложнений. Нервный стресс. Руки-ноги целы, все нормально... Ситуация неприятна. Я должен понять, что делать дальше... Хорошо, что все живы. Это очень важно", - подчеркнул он.

Скрин: YouTube / Kyiv Operativ

Как сообщалось ранее, полиция решает вопрос о правовой квалификации ДТП с участием нардепа Сергея Лещенко.

Также мы писали о том, что в Киеве 23 октября на бульваре Леси Украинки автокран протаранил почти два десятка автомобилей, в результате аварии есть пострадавший.

Напомним, что с начала 2018 на украинских дорогах произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий.

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Видео: РБК-Украина