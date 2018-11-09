"Розвернуло на 180 градусів": Лещенко розповів, як сталася аварія

Відео: YouTube / Kyiv Operativ

Народний депутат (БПП) Сергій Лещенко, який сьогодні, 9 листопада, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у Києві на великій кільцевій дорозі, розповів, як все сталося. Він зазначив, що почуває себе нормально, передає "Київ Оперативний" на своєму YouTube-каналі.

"Я стояв на узбіччі, і ззаду був удар автомобіля - фури. Моє авто розвернуло на 180 градусів", - розповів нардеп.

Лещенко додав, що разом з ним їхала його помічниця в парламенті. Після аварії вона відправилася до лікарні, щоб перевірити можливу наявність травм.

"Сподіваюся, що у неї все в порядку. Вона була у свідомості, сама ходила, але відчувала певну дискоординацію. Просто була "швидка". Рентген показав, що переломів немає", - сказав нардеп.

Скрін: YouTube / Kyiv Operativ

Водій вантажівки розповідає, що було яскраве сонце, яке заважало видимості.

Лещенко зазначив, що навіть заспокоював його, бо водій фури був у стресовому стані.

"Повз нас проїжджали поліцейські - добровольчий батальйон - які й викликали "швидку"", - каже нардеп.

Він також зазначив, що почуває себе нормально, просто неприємна сама ситуація, яка склалася.

"Я не бачу якихось ускладнень. Нервовий стрес. Руки-ноги цілі, все нормально... Ситуація неприємна. Я повинен зрозуміти, що робити далі... Добре, що всі живі. Це дуже важливо", - наголосив він.

Скрін: YouTube / Kyiv Operativ

Як повідомлялося раніше, поліція вирішує питання щодо правової кваліфікації ДТП за участю нардепа Сергія Лещенка.

Також ми писали про те, що в Києві 23 жовтня на бульварі Лесі Українки автокран протаранив майже два десятка автомобілів, в результаті аварії є постраждалий.

Нагадаємо, що з початку 2018 на українських дорогах произошло більше 122 тисяч дорожньо-транспортних пригод.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна