В Питере мажор на BMW снес толпу людей: все подробности (видео)

ДТП в Санкт-Петербурге произошло в четверг, 18 апреля. Автомобиль BMW снес толпу на перекрестке Фонтанки и Невского проспекта. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, которые и опубликовали видео.

Известно, автомобиль пересекал перекресток с Невским на скорости примерно 120 километров в час. Предположительно, BMW ехал на красный свет. После перекрестка, он врезался в другое авто, вылетел на тротуар набережной Фонтанки за Аничковым мостом и сбил четырех пешеходов и два дерева.

В результате наезда пострадали по меньшей мере четверо человек, одного из мужчин выбросило в реку вместе с деревом, которое сбил автомобиль.

Среди пострадавших гражданка Эстонии, гражданин Германии и ребенок. У одной из женщин разбита голова, а у мужчины не движется нижняя часть тела. Кроме этого, получил повреждения пассажир авто.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и скорая медицинская помощь.

ДТП в Санкт-Петербурге - BMW въехал в толпу людей (видео: YouTube)

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