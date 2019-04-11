Жесть: БТР раздавил евробляху в центре Здолбунова (фото)

Под Ровно произошло ДТП с бронетранспортером и легковушкой
В Здолбунове БТР раздавил легковое авто на еврономерах. Инцидент с участием военнослужащих произошел 11 апреля около 17:00 на перекрестке улиц Коперника и Школьная.
По словам военных, у бронетранспортера, который шел в колонне, в сопровождении автомобилей патрульной полиции, отказали тормоза, а чтобы избежать столкновения с движущейся впереди машиной и наезда на женщину с ребенком и коляской, водитель БТР был вынужден применить ручной тормоз и выехать на встречную полосу. Там и произошло столкновение с гражданским автомобилем.
К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Фото инцидента опубликовал глава местного городского совета Сергей Кондрачук.
"Наш "богдашивский" перекресток... И такое бывает", - написал он на своей Facebook-странице.
БТР раздавил авто под Ровно (фото: facebook.com/Сергій Кондрачук)
БТР раздавил авто под Ровно (фото: facebook.com/Сергій Кондрачук)
Пользователи соцсетей тем временем активно комментируют происшествие.
Напомним, утром 11 апреля произошло масштабное ДТП в Днепре с участием 12 автомобилей, которое только чудом не закончилось трагедией.
Также мы писали о том, что 6 апреля под Киевом в селе Песчаное Белоцерковского района произошло трагическое ДТП, в котором погибли две молодые девушки.