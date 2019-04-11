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Жесть: БТР розчавив євробляху в центрі Здолбунова (фото)


Під Рівним сталася ДТП з бронетранспортером і легковиком

У Здолбунові БТР розчавив легкове авто на єврономерах. Інцидент за участю військовослужбовців стався 11 квітня близько 17:00 на перехресті вулиць Коперника і Шкільна.

За словами військових, у бронетранспортера, який йшов в колоні, в супроводі автомобілів патрульної поліції, відмовили гальма, а щоб уникнути зіткнення з машиною, що рухалася попереду і наїзду на жінку з дитиною і коляскою, водій БТР був змушений застосувати ручне гальмо і виїхати на зустрічну смугу. Там і відбулося зіткнення з цивільним автомобілем.

На щастя, у дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав. Фото інциденту опублікував голова місцевої міської ради Сергій Кондрачук.

"Наше "богдашивське" перехрестя... І таке буває", - написав він на своїй Facebook-сторінці.

БТР розчавив авто під Рівним (фото: facebook.com/Сергій Кондрачук)

БТР розчавив авто під Рівним (фото: facebook.com/Сергій Кондрачук)

Користувачі соцмереж тим часом активно коментують подію.

  • "Головне, щоб люди цілі. Заліза вистачить!"
  • "Супер..."
  • "Жесть..."
  • "Бойова машина має обмеження в огляді і маневрі, її потрібно пропускати";
  • "У когось заліт..."
  • "Мужики, вибирайте правильні авто!"
  • "І такий досвід буває";
  • "Це так боретеся з євробляхами?"
  • "Ну, "східняки" привчені давати дорогу техніці... А тут водій легковика або неуважний, або не врахував свої можливості";
  • "Санкції проти нерозмитненого авто?"

Нагадаємо, вранці 11 квітня відбулася масштабна ДТП в Дніпрі за участю 12 автомобілів, яка лише дивом не закінчилася трагедією.

Також ми писали про те, що 6 квітня під Києвом у селі Піщане Білоцерківського району сталася трагічна ДТП, в якій загинули дві молоді дівчини.

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