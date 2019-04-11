Жесть: БТР розчавив євробляху в центрі Здолбунова (фото)

Під Рівним сталася ДТП з бронетранспортером і легковиком
У Здолбунові БТР розчавив легкове авто на єврономерах. Інцидент за участю військовослужбовців стався 11 квітня близько 17:00 на перехресті вулиць Коперника і Шкільна.
За словами військових, у бронетранспортера, який йшов в колоні, в супроводі автомобілів патрульної поліції, відмовили гальма, а щоб уникнути зіткнення з машиною, що рухалася попереду і наїзду на жінку з дитиною і коляскою, водій БТР був змушений застосувати ручне гальмо і виїхати на зустрічну смугу. Там і відбулося зіткнення з цивільним автомобілем.
На щастя, у дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав. Фото інциденту опублікував голова місцевої міської ради Сергій Кондрачук.
"Наше "богдашивське" перехрестя... І таке буває", - написав він на своїй Facebook-сторінці.
БТР розчавив авто під Рівним (фото: facebook.com/Сергій Кондрачук)
БТР розчавив авто під Рівним (фото: facebook.com/Сергій Кондрачук)
Користувачі соцмереж тим часом активно коментують подію.
Нагадаємо, вранці 11 квітня відбулася масштабна ДТП в Дніпрі за участю 12 автомобілів, яка лише дивом не закінчилася трагедією.
Також ми писали про те, що 6 квітня під Києвом у селі Піщане Білоцерківського району сталася трагічна ДТП, в якій загинули дві молоді дівчини.