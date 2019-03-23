Игра престолов: в сеть слили первую серию финального сезона

Актеры сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк и Кит Харингтон (instagram.com/emilia_clarke)

Официальная премьера нового эпизода сериала "Игра престолов" состоится 14 апреля

1 серия 8 сезона сериала "Игра престолов" уже попала в сеть, хотя официальная премьера финального эпизода должна состояться через три недели - 14 апреля. После "слива" видео в интернет вспыхнул скандал, и оперативно кадры удалось удалить.

В то же время некоторые юзеры социальных сетей успели узнать, чем продолжится знаменитая киносага.

Тем, кого не отпугивают спойлеры, мы расскажем про основные события в первой серии нового сезона "Игры престолов".

В сеть слили 1 серию 8 сезона "Игры престолов" (скриншот: dailymail.co.uk)

В Вестеросе ширится новость о падении Стены и о том, что Король Ночи летает верхом на драконе.

Джон Сноу встречает своего брата Брана Старка в Винтерфелле.

Фото: Игра престолов (HBO)

Сэмвелл Тарли открывает Королю Севера тайну его происхождения и называет имя, данное при рождении - Эйгон Таргариен. Тот понимает, что является законным наследником Железного трона.

Джон также представляет северянам Дейенерис, но не все довольны его объединением с Матерью Драконов - в частности, Сэм. "Бурерожденная" учит Джона летать на драконе Рейгале.

Фото: Игра престолов (HBO)

Серсея в Королевской Гавани узнает от Квиберна о разрушении Стены и интервенции Короля Ночи, но помогать "союзникам" в борьбе с Белыми ходоками не собирается. "Пусть все на Севере сами убьют друг друга", - решила она.

Фото: Игра престолов (HBO)

В это время Эурон требует от нее вознаграждения за сделку.

Теон смог захватить один из кораблей своего дяди и освободить сестру Яру. Вместе они решили отправиться на помочь Старкам.

На стенах Черной Башни появляются таинственные символы.

Как пишет Daily Mail, публикация в сети новой серии "Игры престолов" привела к разбирательствам на каналае HBO. Виновником "слива" стал пользователь с ником TheRealFrikiDoctor - он выложил на своем YouTube видео, которое продержалось несколько часов. Отмечается, что пару лет назад он уже спойлерил 6-й эпизод фэнтезийного сериала незадолго до премьеры.

Между тем его нынешний "подарок" фанатам киноадаптации саги Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" сами поклонники не оценили - в сети поднялась волна возмущения.

Отметим, что в восьмом сезоне "Игры престолов" будет 6 серий. Финал эпопеи покажут 21 мая.

Видео: YouTube / GameofThrones

Как сообщалось ранее, недавно известная британская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", призналась, что во время съемок чуть не умерла.

Напомним, ранее компания HBO рассекретила актерский состав приквела популярной киносаги "Игра престолов".