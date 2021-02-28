Могу поразить и удивить: Валерия Ходос откровенно про критику, "Незакрытую мишень" и украинское кино

В интервью Styler она рассказала о своем персонаже, а также поделилась, что может помешать росту в любом деле и на каких людей она ориентируется в жизни.

Валерия, чем вас заинтересовала роль в сериале "Незакрытая мишень"?

Я впервые буду играть двух сестер. Мои персонажи – близнецы, которые кардинально отличаются друг от друга. У них разные характеры, пластика, внешность, отношение к жизни и любви. Это безумно интересная авантюра – "впрыгнуть" в один и в другой образы.

Кто из сестер вам ближе по характеру?

Я так не отношусь к ролям. Мне интересно разбираться вместе с режиссером: "А как же сыграть моего героя?", "Как оправдать его порой невероятно жестокие поступки?" Например, моя Рита так хочет ребенка, что на этой почве теряет рассудок.

У меня такой характер, что чем сложнее и непонятнее роль, когда я впервые читаю сценарий, тем больше хочется это сыграть. А похожа героиня на меня или нет? Актрисе должно быть близко все! Мне нужно уметь оправдать все поступки своего персонажа.

Что помогает легко вжиться в образ: работа с режиссером, похожие роли в кино, яркий прототип или что-то другое?

Знание сценария. Когда прочитав его уже много раз, купаешься в материале. А если появляется такой тонкий подробный режиссер, как наш Сергей Борчуков, который не пропускает ни одну микросцену, то для актера это непередаваемое удовольствие. Я попала не просто к профессионалу, который работает в рамках сценария и соблюдает авторские пожелания, он еще и показывает те нюансы, которые даже я со своим опытом не вижу. Борчуков постоянно выжимает все из сцены и из актера, чтобы максимально точно передать замысел истории. Это необычно и непривычно.

Валерия Ходос (фото из личного архива)

Какое амплуа вам ближе?

Очень опасно и неинтересно залипнуть в каком-то одном образе. Если человек хочет развиваться в профессии, то нужно пробовать разные роли. Поэтому я убеждена, что стоит их очень подробно рассматривать и не бояться отказываться, если понимаешь, что сыграно уже много похожих персонажей и очередной образ не даст ничего в развитии. Кастинг-директора поймут и будут уважать твое право выбора.

Не бояться, несмотря на то, что из-за пандемии не все могут позволить себе отказаться от работы?

У меня было очень большое количество предложений, но я от многих отказывалась. После карантина это мой первый проект, в который я зашла с невероятным желанием, соскучившись по процессу. Когда ждешь каждый съемочный день – это правильный голод по работе.

Но вы правы, не все могут сегодня позволить себе отказаться от неинтересных предложений. Нужна некая стабильность или сила воли, чтобы сказать "нет", понимая, что тот или иной проект ничего, кроме финансовой поддержки, не даст.

Валерия Ходос (фото из личного архива)

Скорее всего, это касается любой сферы деятельности.

Страшно не то, что можно остаться не у дел, важно другое – остановиться в развитии. Нельзя заходить в проект без огня и желания работать. Это деструктивно для карьеры.

Что касается работы, то чье мнение вам очень важно? Кто ваш главный критик?

Я сама себе самый жестокий критик. И ко мне никто не относится с такой придирчивостью, как я могу ругать, казнить и винить себя.

Но человек обычно выглядит неуверенным, когда так поступает. О вас этого не скажешь.

Я очень уверена в себе. Это моя жизненная позиция и она подтверждается количеством моей работы. Я всегда знала, что я хорошая актриса. Такое ощущение появляется от ролей, которые мне дают, от материала, с которым я работаю.

Но эта уверенность имеет зыбкую почву, потому что внутренне я постоянно перепроверяю себя, даже когда иду на пробы. Можно миллион раз считать себя классной, но когда тебя не утверждают, то, конечно, начинаешь сомневаться в себе.

Почему вы любите пробы?

Потому что я каждый раз должна себе доказывать, что еще могу поразить и удивить. И это не дает возможности зазнаться и расслабиться.

Валерия Ходос (фото из личного архива)

Получается, что вы постоянно находитесь в творческом тонусе?

Я бы сказала – творческом стрессе. Потому что чем больше актера знают, тем больше от него ожидают. А призма, через которую на тебя смотрят, обычно уже с налетом "Ну и чем ты будешь удивлять?" И ведь надо удивлять!

Когда заканчивается съемочный день, вы сразу выходите из роли или еще какое-то время пребываете в образе?

Если кто-то пребывает в образе после того, как закончил играть, – это уже психическое отклонение. В чем кайф нашей профессии? Мы берем все свои боли, горести и радости, наделяем ими роль и полностью выжимаем себя на площадке, а затем выходим освобожденными от них в реальную жизнь.

И я как педагог вижу, когда студенты еще не умеют полностью выложиться на сцене или в кадре. Они уходят и какое-то время живут переживаниями своих героев. Это говорит о том, что актер недоработал на сцене.

Чего вам сегодня не хватает в кино?

Мне всего хватает, просто я нахожусь в постоянном творческом поиске и реализации. Учусь на своих ошибках. Не хочется останавливаться только на актерской карьере. Мне безумно интересны режиссура и продюсирование. Если заниматься профессией с разных сторон, то понимаешь, насколько она многогранна. Тогда ты уже не винтик в большом механизме. Ведь самое неприятное – быть зависимым от ролей и от работы, когда понимаешь, что можешь создавать что-то сам.

Раз вы уже с разных сторон смотрите на процесс, то что вас зацепило в "Незакрытой мишени?"

Есть такое правило: если я захожу в проект актрисой, то я актриса. То есть нужно отключать умничанье и не обсуждать, что нравится или не нравится. В данном проекте очень грамотный режиссер. Для меня каждый съемочный день рядом с ним проходит как мастер-класс.

Актеры играют или проживают жизнь своих персонажей?

Любая актерская работа – игра. Мы, в хорошем смысле этого слова, играемся в нее, как в детстве. Девочки – в дочки-матери, мальчики – в войнушку. Вот с таким же запалом актер входит в роль побаловаться! В самых серьезных и драматичных сценах все равно присутствует представление "а вот если бы я в этом оказался". Когда балуешься, то стихийно впрыгиваешь в эту игровую структуру. Потом выходишь и живешь своей жизнью.

Валерия Ходос (фото из личного архива)

В каком случае зритель не верит актеру?

Это происходит тогда, когда актер не наделяет роль своим личным опытом, когда слова персонажа для него чужды, а поступки непонятны. Нам верят, когда мы откровенны с собой и понимаем, что можем быть и жестокими, и такими же сумасшедшими, как наш герой. Сковырнув себя, каждый найдет самые страшные и грязные качества.

Люди обычно стараются не показывать себя с плохой стороны.

Не надо хотеть быть всегда хорошим человеком. Мы разные. Просто в актерстве есть такая классная свобода – не бояться своих плохих сторон и вспоминать, как в жизни ты поступал и плохо, и некрасиво, и за что тебе до сих пор стыдно. И наделять этим роль. Тогда происходит жизнь в кадре.

Вы ставите себе какие-то цели в актерской профессии?

Получать удовольствие – это на сегодняшний день самое сложное. Чтобы не превратить профессию в рутину и халтуру, нужно играть роль как в последний раз. Мне очень болезненно осознавать, что в моей сфере есть безразличные люди. Мы очень многого хотим. Например, поменять кино, но при этом не делаем ничего в рамках своих возможностей.

Все заканчивается на уровне фраз?

На уровне – пожаловаться. Это вообще наша славянская черта. И она мне жутко не нравится. Я люблю людей дела. У меня есть друзья, которые если хотят смотреть другие сериалы, они берут и делают их. Организовывают команду горящих этой идеей людей, сами пишут сценарий, не ждут помощи от Госкино. Такие люди есть, их меньше, но я на них равняюсь.

Трейлер сериала "Незакрытая мишень"