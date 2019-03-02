Переможенька: песня украинской группы - в популярном американском сериале

Сериал "Бесстыдники" приобрел "украинский окрас"

В популярном американском сериале "Бесстыдники" прозвучит песня украинской рок-группы Marakesh. Об этом на своей странице в Facebook сообщил фронтмен коллектива Марк Гриценко.

"Рад сообщить, что песня Marakesh "Try Heart" (трек из альбома 199X - ред.) прозвучит в эпизоде популярного американского сериала "Бесстыдники", - написал Марк.

Marakesh - "Try Heart"

Трек станет частью тринадцатого эпизода девятого сезона шоу, который выйдет на экраны в воскресенье, третьего марта.

Пользователи сети радостно отреагировали на такую новость. Многие считают, что это "переможенька".

Скриншот (facebook.com/mark.gritsenko)

Добавим, что "Бесстыдники" (Shameless) - американский телесериал, выходящий на канале Showtime с 2011 года.

Шоу рассказывает о неблагополучной семье Фрэнка Галлагера, отца-одиночки, алкоголика и наркомана, у которого шестеро детей. В то время, как он проводит свои дни в алкогольном опьянении, его дети учатся жить самостоятельно. Главные роли в проекте исполняют такие звезды, как Уильям Х. Мэйси, Эмми Россум и другие. Сериал был удостоен множества премий, в том числе Primetime Emmy Awards, BMI Film & TV Awards и PRISM Awards.

Напомним, что песня украинской певицы стала саундтреком к "9 1/2 недель.

Ранее мы писали о том, что украинская группа взбудоражила лондонское музыкальное шоу стильным украинским "этно-хаосом".