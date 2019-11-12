Порошенко с женой посетили кинопоказ долгожданного фильма "Додому"

Петр Порошенко с женой Мариной посетили кинопоказ долгожданного фильма "Додому" режиссера Наримана Алиева. Об этом сам экс-президент написал на своей Facebook-странице, опубликовав фото с премьеры.

"Вместе с Мариной наконец-то посмотрели "Додому" Наримана Алиева. Глубокое, болезненное и символическое кино. Фильм-укор. Всем тем, на чьей совести – тысячи сломанных судеб. Фильм-послание. Что рассказывает всему миру страшную правду. Фильм-притча. О путешествии к потерянному дому. Через личную историю одной семьи он раскрывает большую трагедию крымских татар и украинцев. Фильм-ответ. Что Крым точно вернется домой, в Украину", - говорится в посте.

Петр Порошенко на показе фильма "Додому" (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Добавим, что главную роль в фильме исполнил знаменитый украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев.

По сюжету картины у крымского татарина Мустафы умирает его первенец, Назим. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить на родине в Крыму в соответствии с мусульманскими традициями.

Мировая премьера ленты "Додому" состоялась на 72-м Каннском международном кинофестивале, где она принимала участие в конкурсной программе "Особый взгляд". В августе 2019 года Украинский оскаровский комитет выбрал драму Алиева в качестве национального претендента от Украины на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.