Порошенко з дружиною відвідали кінопоказ довгоочікуваного фільму "Додому"

Петро Порошенко з дружиною Мариною відвідали кінопоказ довгоочікуваного фільму "Додому" режисера Нарімана Алієва. Про це сам екс-президент написав на своїй Facebook-сторінці, опублікувавши фото з прем'єри.

"Разом з Мариною нарешті подивилися "Додому" Нарімана Алієва. Глибоке, болюче і символічне кіно. Фільм-докір. Всім тим, на чиїй совісті – тисячі зламаних долей. Фільм-послання. Що розказує усьому світу страшну правду. Фільм-притча. Про подорож до втраченого дому. Через особисту історію однієї сім’ї він розкриває велику трагедію – кримських татар і українців. Фільм-відповідь. Що Крим точно повернеться додому, в Україну", - йдеться у дописі.

Петро Порошенко на показі фільму "Додому" (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Додамо, що головну роль у фільмі виконав знаменитий український актор та режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв.

По сюжету картини у кримського татарина Мустафи помирає його первісток, Назім. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями.

Світова прем'єра стрічки "Додому" відбулася на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де вона брала участь в конкурсній програмі "Особливий погляд". У серпні 2019 року Український оскарівський комітет обрав драму Алієва у якості національного претендента від України на премію "Оскар" за найкращий фільм іноземною мовою.