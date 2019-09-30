Звезду "Сватов" заподозрили в алкоголизме: детали скандала (фото)

Кадр из сериала "Сваты"

Седьмой сезон сериала "Сваты" перестали снимать и "заморозили" на неопределенное время

Актриса нашумевшего сериала "Сваты" Татьяна Кравченко несколько раз подряд была замечена в пьяном виде на улице и, как утверждают очевидцы, 65-летняя народная артистка РФ - уроженка украинского Донецка - перестала следить за собой. Об этом передают росСМИ.

Отметим, что съемки сериала недавно были приостановлены, и седьмой сезон "Сватов" остался готов полько наполовину. Причины "заморозки" не объясняются, и дата возобновления съемок - которые на этот раз вместо Украины проходили в Беларуси - также не известна.

В прессе допускается, что Кравченко могла стать выпивать именно по причине неопределенной "паузы" в работе над "Сватами". Кроме того, пишет издание VladTime, Татьяне Эдуардовне приписывают неразделенные чувства к актеру Федору Добронравову - коллеге по сериалу.

Фото: Татьяна Кравченко и Федор Добронравов (Кадр из сериала "Сваты")

"Нередко бывает, что депрессия приводит к алкоголизму и, очевидно, так и приключилось с Кравченко", - говорится в материале.

Также было опубликовано фото Кравченко, снятое очевидцем и "ушедшее" в сеть. На кадре актриса на улице заходит в общественный транспорт. Под снимком в комментариях пишут: "А это тоже Татьяна Кравченко ("Сваты"), состояние, приближенное к нулю".

Татьяна Кравченко (Фото: vladtime.ru)

Еще один юзер утверждает, что видел актрису в пьяном состоянии на улице, и якобы женщина "едва могла передвигаться".

Напомним, что ранее сама Кравченко заявляла о депрессии и чувстве подавленности после окончания съемок Сватов".

Татьяна Кравченко (Фото: vladtime.ru)

Добавим, что по словам Добронравова, весь старый актерский состав в седьмом сезоне сериала останется, и даже должны появиться новые персонажи.