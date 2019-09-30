ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Звезду "Сватов" заподозрили в алкоголизме: детали скандала (фото)

STYLERФильмы и сериалы    30.09.2019 - 08:10
Звезду "Сватов" заподозрили в алкоголизме: детали скандала (фото)
Кадр из сериала "Сваты"

Седьмой сезон сериала "Сваты" перестали снимать и "заморозили" на неопределенное время

Актриса нашумевшего сериала "Сваты" Татьяна Кравченко несколько раз подряд была замечена в пьяном виде на улице и, как утверждают очевидцы, 65-летняя народная артистка РФ - уроженка украинского Донецка - перестала следить за собой. Об этом передают росСМИ.

Отметим, что съемки сериала недавно были приостановлены, и седьмой сезон "Сватов" остался готов полько наполовину. Причины "заморозки" не объясняются, и дата возобновления съемок - которые на этот раз вместо Украины проходили в Беларуси - также не известна.

В прессе допускается, что Кравченко могла стать выпивать именно по причине неопределенной "паузы" в работе над "Сватами". Кроме того, пишет издание VladTime, Татьяне Эдуардовне приписывают неразделенные чувства к актеру Федору Добронравову - коллеге по сериалу.

Звезду &quot;Сватов&quot; заподозрили в алкоголизме: детали скандала (фото)

Фото: Татьяна Кравченко и Федор Добронравов (Кадр из сериала "Сваты")

"Нередко бывает, что депрессия приводит к алкоголизму и, очевидно, так и приключилось с Кравченко", - говорится в материале.

Также было опубликовано фото Кравченко, снятое очевидцем и "ушедшее" в сеть. На кадре актриса на улице заходит в общественный транспорт. Под снимком в комментариях пишут: "А это тоже Татьяна Кравченко ("Сваты"), состояние, приближенное к нулю".

Звезду &quot;Сватов&quot; заподозрили в алкоголизме: детали скандала (фото)

Татьяна Кравченко (Фото: vladtime.ru)

Еще один юзер утверждает, что видел актрису в пьяном состоянии на улице, и якобы женщина "едва могла передвигаться".

Напомним, что ранее сама Кравченко заявляла о депрессии и чувстве подавленности после окончания съемок Сватов".

Звезду &quot;Сватов&quot; заподозрили в алкоголизме: детали скандала (фото)

Татьяна Кравченко (Фото: vladtime.ru)

Добавим, что по словам Добронравова, весь старый актерский состав в седьмом сезоне сериала останется, и даже должны появиться новые персонажи.

Врачи решили нажиться на болезни Заворотнюк: скандал получил продолжение Сериал "Чернобыль" стал сенсацией премии Эмми-2019
Новости Украины Культураактрисашоу-бизнессериал
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь