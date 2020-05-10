Ученые развенчали миф о резиновых перчатках: совершенно не защищают

Пандемия коронавируса в Украине и мире привела к тому, что люди стали использовать дополнительные средства защиты. Некоторые из них, такие, как маски и резиновые перчатки стали обязательным атрибутом не только для покупателей, но и для продавцов в торговых точках.

Однако ученые заявляют, что использование одноразовых перчаток не только малоэффективно, но еще и очень опасно для здоровья человека. Они рекомендуют не использовать перчатки постоянно и не носить их по несколько часов подряд, так как это может принести серьезный вред здоровью.

Как утверждает доктор медицины Марк Ханефельд из Германии, одноразовые перчатки сделаны из пористого материала, а значит они слегка перфорированные и проницаемые. При постоянном использовании эти качества усиливаются, а это значит, что на руки через поры попадают микробы, вирусы и патогены. От этого создается теплая влажная среда под слоем перчатки, в которой микроорганизмы начинают размножаться намного быстрее.

Кроме того, на самих перчатках микробы способны жить дольше, чем на коже рук, которая регулярно обрабатывается антисептиками и водой с мылом. Люди в перчатках трогают разные предметы, упаковки и тем самым разносят патогены в несколько раз быстрее, чем это бы происходило вымытыми или покрытыми антисептиком руками.

"Одноразовые перчатки из латекса или нитрильного каучука плохо защищают владельца от заражения коронавирусом SARS-CoV2. Такая перчатка не на 100% герметична, а также поглощает все, к чему вы прикасаетесь. Это вряд ли дает преимущество в плане защиты", - подтверждает версию своего коллеги профессор из Немецкого общества инфекционного заболевания Янне Вершильд.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали еще один источник заражения COVID-19, о котором часто забывают.