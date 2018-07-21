Американская поп-звезда "засветилась" в платье украинского дизайнера

Эшли Робертс (фото: instagram.com/iamashleyroberts)

Эшли Робертс вышла в свет в стильном полупрозрачном платье с плиссе

Бывшая вокалистка группы The Pussycat Dolls, а сейчас сольная певица и популярная телеведущая Эшли Робертс, удивила поклонников ярким и женственным образом.

Так, Робертс вышла в свет в стильном полупрозрачном платье с плиссе. Интересно, что автор total look красивого красного оттенка - украинский дизайнер Надя Дзяк.

"Мне очень нравится надевать такие эффектные наряды, забавные и роскошные!" - написала Эшли в своем Instagram-аккаунте.

Эшли Робертс (фото: instagram.com/iamashleyroberts)

Ранее Styler писал о том, что знаменитая певица украсила обложку модного глянца в шляпах украинского дизайнера.

К слову, лето - пора экспериментов и свежих трендов. В том числе - и в прическах. Какую прическу или стрижку выбрать летом 2018 года? В каком образе можно чувствовать себя комфортно и в городе, и на пляже? Действительно ли в моде прически из 80-х и 90-х? И какой образ выбрать, если вы решились сделать волосы более короткими?

Чтобы получить ответы на эти и многие другие вопросы, Styler обратился к известному стилисту Евгению Соколову.

Видео: РБК-Украина