Американська поп-зірка "засвітилася" в сукні українського дизайнера

Ешлі Робертс вийшла у світ в стильному напівпрозорому платті з плісе
Колишня вокалістка групи The Pussycat Dolls, а зараз сольна співачка і популярна телеведуча Ешлі Робертс, здивувала шанувальників яскравим і жіночним образом.
Так, Робертс вийшла у світ в стильному напівпрозорому платті з плісе. Цікаво, що автор total look красивого червоного відтінку - український дизайнер Надя Дзяк.
"Мені дуже подобається одягати такі ефектні вбрання, забавні і розкішні!" - написала Ешлі в своєму Instagram-акаунті.
Ешлі Робертс (фото: instagram.com/iamashleyroberts)
Раніше Styler писав про те, що знаменита співачка прикрасила обкладинку модного глянцю в капелюхах українського дизайнера.
До речі, літо - пора експериментів і свіжих трендів. У тому числі - і в зачісках. Яку зачіску або стрижку вибрати влітку 2018 року? В якому образі можна почувати себе комфортно і в місті, і на пляжі? Чи дійсно в моді зачіски з 80-х і 90-х? І який образ вибрати, якщо ви зважилися зробити волосся більш короткими?
Щоб отримати відповіді на ці і інші питання, Styler звернувся до відомого стиліста Євгена Соколова.
Відео: РБК-Україна