День тельняшки: украинская дизайнер показала, как и с чем носить главный атрибут парижских красоток

Как и с чем носить тельняшки (фото: Julia Romanovskaya)

Тельняшка — обязательный атрибут модного гардероба

Полосатые футболки с длинными рукавами (лонгсливы) — обязательный элемент модного гардероба в этом сезоне. Более того, в моду вновь вернулись морские мотивы. Поэтому в преддверии стильной осени 2018 обязательно следует обратить на любые вариации старых добрых тельняшек.

"Вам совсем не обязательно жить во Франции, чтобы быть парижанкой", - знаменитое выражение немецкого модельера Карла Лагерфельда вдохновило украинский бренд VIKA ADAMSKAYA на создании капсулы тельняшек и повседневных образов в духе стильных жительниц модной столицы.

Еще одним источником вдохновения для дизайнера Вики Адамской стал культовый киноальманах "Париж, я люблю тебя", состоящий из 18 короткометражных фильмов о разных проявлениях любви, каждая из которых происходит в определенном округе Парижа.

К слову, еще один тренд летнего сезона 2018 — бохо-стиль. Не так давно украинская певица INGRET перевоплотилась в бохо-диву, в рамках яркой фотосессии для бренда VIKA ADAMSKAYA.

Еще одна исполнительница, примерявшая роль модели, — украино-боливийская исполнительница Мишель Андраде. Мишель также показала модные образы, среди которых — сочетания с ультрамодной тельняшкой!

Стильная тельняшка: как и с чем носить (фото: Julia Romanovskaya)

При этом украинский дизайнер Вика Адамская уверена: "Нет никакой необходимости хранить в своем гардеробе одежду, которая стоит десятилетнего заработка, достаточно иметь стильную базу и научиться правильно дополнять ее трендовыми аксессуарами".

В стильную базу этого сезона входят также полосатые вещи. Так, Вика Адамская на примерах показала, как и с чем носить главный атрибут стильных парижских девушек.

Героиня новой съемки VIKA ADAMSKAYA пьет кофе на террасе в широких брюках, свободной рубашке и тельняшке, грациозно прогуливается по городу в полосатом платье с баской, и даже водит мотороллер в джинсах и тельняшке с принтом.

Тельняшка — mus have этой осени (фото: Julia Romanovskaya)

Напомним, ранее состоялась официальная презентация нового сезона танцевального шоу "Танці з зірками", которую посетила также и Мишель Андраде — одна из "звездных" участниц проекта.

"Танці з зірками": официальная презентация