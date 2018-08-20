День тільники: українська дизайнер показала, як і з чим носити головний атрибут паризьких красунь

Як і з чим носити тільник (фото: Julia Romanovskaya)

Тільник — обов'язковий атрибут модного гардеробу

Смугасті футболки з довгими рукавами (лонгсліви) — обов'язковий елемент модного гардеробу в цьому сезоні. Більш того, в моду знову повернулися морські мотиви. Тому напередодні стильної осені 2018 обов'язково слід звернути на будь-які варіації старих добрих тільників.

"Вам зовсім не обов'язково жити у Франції, щоб бути парижанкою", - знаменитий вислів німецького модельєра Карла Лагерфельда надихнув український бренд VIKA ADAMSKAYA на створення капсули тільників і повсякденних образів в дусі стильних мешканок модної столиці.

Ще одним джерелом натхнення для дизайнера Віки Адамської став культовий кіноальманах "Париж, я люблю тебе", що складається з 18 короткометражних фільмів про різні прояви любові, кожна з яких відбувається в певному окрузі Парижа.

До речі, ще один тренд літнього сезону 2018 — бохо-стиль. Не так давно українська співачка INGRET перевтілилася в бохо-диву, в рамках яскравої фотосесії для бренду VIKA ADAMSKAYA.

Ще одна виконавиця, яка приміряла роль моделі, — україно-болівійська виконавиця Мішель Андраде. Мішель також показала модні образи, серед яких — поєднання з ультрамодним тільником!

Стильна тільник: як і з чим носити (фото: Julia Romanovskaya)

При цьому український дизайнер Віка Адамська впевнена: "Немає ніякої необхідності зберігати у своєму гардеробі одяг, який вартує десятирічного заробітку, достатньо мати стильну базу і навчитися правильно доповнювати її трендовими аксесуарами".

В стильну базу цього сезону входять також смугасті речі. Так, Віка Адамська на прикладах показала, як і з чим носити головний атрибут стильних паризьких дівчат.

Героїня нової зйомки VIKA ADAMSKAYA п'є каву на терасі в широких штанях, вільній сорочці і тільнику, граціозно прогулюється містом у смугастій сукні з басками, і навіть водить моторолер в джинсах і сорочці з принтом.

Тільник — mus have цієї осені (фото: Julia Romanovskaya)

Нагадаємо, раніше відбулася офіційна презентація нового сезону танцювального шоу "Танці з зірками", яку відвідала також і Мішель Андраде — одна з "зоряних" учасниць проекту.

"Танці з зірками": офіційна презентація