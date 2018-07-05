"Аморальный" купальник празднует 72-й день рождения

Долгое время общество считало купальник бикини аморальным

5 июля 1946 года, ровно 72 года назад, манекенщица и танцовщица Мишлен Бернардини произвела ошеломительный фурор на показе мод. Она впервые показала миру купальник бикини. Позже ее выход на подиум стали сравнивать с эффектом взрыва ядерной бомбы. Кстати, купальник получил такое название в честь одноименного кораллового острова, с которого за четыре дня до "дебюта" купальника, Америка произвела ядерные испытания.

Появление этого "наряда" посчитали вызовом обществу, и церковь мгновенно прокомментировала его появление: пообещав каждой женщине "кару небесную" если та посмеет надеть этот аморальный купальник, а власти запретили бикини на всех пляжах Европы.

Видео: Всемирный день бикини (YouTube/Факти ICTV)

Потребовался не один год, чтобы такой купальник перестал шокировать общество и только 10 лет спустя после выходы на экран фильма "И Бог создал женщину", бикини, наконец, стали популярными. Ведь главная героиня фильма, которую сыграла Брижит Бордо, предстала перед зрителями именно в этом "аморальном" купальнике.

Сегодня бикини считается обычной пляжной одеждой, и многие модницы уже завязывают этот купальник особым "перевернутым" способом.

Рекомендуем к просмотру: