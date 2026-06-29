ua en ru
Пн, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

На пляж і для міста: MamaRika та Світлицька показали ідеальні образи для спекотного літа

07:15 29.06.2026 Пн
2 хв
Ці монохромні луки точно захоче повторити кожна
aimg Сюзанна Аль Маріді
На пляж і для міста: MamaRika та Світлицька показали ідеальні образи для спекотного літа MamaRika та Олена Світлицька (колаж: РБК-Україна)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Літня спека диктує власні правила в гардеробі, де головними критеріями стають комфорт та легкість тканин. Співачка MamaRika та акторка Олена Світлицька на власному прикладі показали, що можна носити влітку як для прогулянок у місті, так і на пляж.

Про те, які монохромні образи продемонстрували зірки, розповідає РБК-Україна.

Більше цікавого: Дружина Решетніка показала елегантний "лук" з джинсами

В'язаний монохром від MamaRika

Співачка продемонструвала ідеальний варіант для відпочинку на пляжі - пісочно-бежевий костюм-двійку.

Легкий в'язаний кроп-топ без рукавів та довга спідниця з високим розрізом до стегна вдало підкреслили струнку фігуру.

Образ зірка доповнила стильними сонцезахисними окулярами у світлій оправі та лаконічними золотими сережками.

Такий аутфіт чудово підійде як для пляжного релаксу, так і для вечірньої прогулянки біля набережної.

Літній образ MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Шовкова елегантність від Олени Світлицької

Акторка зробила ставку на насичені кольори та витончені фактури, які мають ефектний вигляд у місті.

Олена постала в елегантному комплекті помаранчевого відтінку. Він поєднує у собі топ на тонких бретелях та максіспідницю прямого крою з низькою посадкою.

Контрастним акцентом у стильному образі стала сумка червоного кольору та босоніжки в тон.

Завершили наряд сонцезахисні окуляри прямокутної форми. Вийшов ідеальний аутфіт для міського виходу або романтичного вечора.

Літній образ Світлицької (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Монохромні костюми з топами та довгими спідницями - один із головних трендів літнього сезону 2026. Вони візуально витягують силует, не потребують складного підбору аксесуарів і дозволяють шкірі дихати завдяки відкритим лініям крою.

Стилісти радять обирати для денних або пляжних прогулянок лляні чи в'язані текстури, а для вечірніх - шовкові або сатинові.

Ще більше цікавого:

Які шорти стануть головним трендом літа 2026

Андре Тан показав, що носити у спеку

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунти MamaRika та Олени Світлицької.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Модні тренди Зірки шоу-бізнесу
Новини
"Флеш" назвав критичні технологічні виклики для ЗСУ на фронті
"Флеш" назвав критичні технологічні виклики для ЗСУ на фронті
Аналітика
Між планами та реальністю: як Україна готується до складної зими
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Між планами та реальністю: як Україна готується до складної зими