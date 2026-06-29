На пляж і для міста: MamaRika та Світлицька показали ідеальні образи для спекотного літа

Літня спека диктує власні правила в гардеробі, де головними критеріями стають комфорт та легкість тканин. Співачка MamaRika та акторка Олена Світлицька на власному прикладі показали, що можна носити влітку як для прогулянок у місті, так і на пляж.

Про те, які монохромні образи продемонстрували зірки, розповідає РБК-Україна .

В'язаний монохром від MamaRika

Співачка продемонструвала ідеальний варіант для відпочинку на пляжі - пісочно-бежевий костюм-двійку.

Легкий в'язаний кроп-топ без рукавів та довга спідниця з високим розрізом до стегна вдало підкреслили струнку фігуру.

Образ зірка доповнила стильними сонцезахисними окулярами у світлій оправі та лаконічними золотими сережками.

Такий аутфіт чудово підійде як для пляжного релаксу, так і для вечірньої прогулянки біля набережної.

Літній образ MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Шовкова елегантність від Олени Світлицької

Акторка зробила ставку на насичені кольори та витончені фактури, які мають ефектний вигляд у місті.

Олена постала в елегантному комплекті помаранчевого відтінку. Він поєднує у собі топ на тонких бретелях та максіспідницю прямого крою з низькою посадкою.

Контрастним акцентом у стильному образі стала сумка червоного кольору та босоніжки в тон.

Завершили наряд сонцезахисні окуляри прямокутної форми. Вийшов ідеальний аутфіт для міського виходу або романтичного вечора.

Літній образ Світлицької (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Монохромні костюми з топами та довгими спідницями - один із головних трендів літнього сезону 2026. Вони візуально витягують силует, не потребують складного підбору аксесуарів і дозволяють шкірі дихати завдяки відкритим лініям крою.

Стилісти радять обирати для денних або пляжних прогулянок лляні чи в'язані текстури, а для вечірніх - шовкові або сатинові.