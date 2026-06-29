ua en ru
Пн, 29 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

На пляж и для города: MamaRika и Светлицкая показали идеальные образы для жаркого лета

07:15 29.06.2026 Пн
2 мин
Эти монохромные луга точно захочет повторить каждая
aimg Сюзанна Аль Мариди
На пляж и для города: MamaRika и Светлицкая показали идеальные образы для жаркого лета MamaRika и Елена Светлицкая (коллаж: РБК-Украина)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Летняя жара диктует свои правила в гардеробе, где главными критериями становятся комфорт и легкость тканей. Певица MamaRika и актриса Елена Светлицкая на своем примере показали, что можно носить летом как для прогулок в городе, так и на пляж.

О том, какие монохромные образы продемонстрировали звезды, рассказывает РБК-Украина.

Больше интересного: Жена Решетника показала элегантный "лук" с джинсами

Вязаный монохром от MamaRika

Певица продемонстрировала идеальный вариант для отдыха на пляже - песочно-бежевый костюм-двойку.

Легкий вязаный кроп-топ без рукавов и длинная юбка с высоким разрезом к бедру удачно подчеркнули стройную фигуру.

Образ звезда дополнила стильными солнцезащитными очками в светлой оправе и лаконичными золотыми серьгами.

Такой аутфит отлично подойдет как для пляжного релакса, так и для вечерней прогулки у набережной.

Летний образ MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Шелковая элегантность от Елены Светлицкой

Актриса сделала ставку на насыщенные цвета и утонченные фактуры, которые выглядят эффектно в городе.

Елена предстала в элегантном комплекте оранжевого оттенка. Он сочетает в себе топ на тонких бретелях и максиюбку прямого кроя с низкой посадкой.

Контрастным акцентом в стильном образе стала сумка красного цвета и босоножки в тон.

Завершили наряд солнцезащитные очки прямоугольной формы. Получился идеальный аутфит для городского выхода или романтического вечера.

Летний образ Светлицкой (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Монохромные костюмы с топами и длинными юбками - один из главных трендов летнего сезона 2026. Они визуально вытягивают силуэт, не требуют сложного подбора аксессуаров и позволяют коже дышать благодаря открытым линиям кроя.

Стилисты советуют выбирать для дневных или пляжных прогулок льняные или вязаные текстуры, а для вечерних - шелковые или сатиновые.

Еще больше интересного:

Какие шорты станут главным трендом лета 2026

Андре Тан показал, что носить в жару

При написании материала были использованы такие источники: Instagram-аккаунты MamaRika и Елены Светлицкой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Модные тренды Звезды шоу-бизнеса
Новости
"Флэш" назвал критические технологические вызовы для ВСУ на фронте
"Флэш" назвал критические технологические вызовы для ВСУ на фронте
Аналитика
Между планами и реальностью: как Украина готовится к сложной зиме
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Между планами и реальностью: как Украина готовится к сложной зиме