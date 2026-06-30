Щоб шкіра дихала: Даша Квіткова показала, який макіяж робити у спеку (відео)

Відома українська блогерка Даша Квіткова поділилася секретами літнього макіяжу. На період екстремальної спеки зірка соцмереж відмовилася від щільних тональних кремів на користь легкості та природності.
Який макіяж робити у спеку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram блогерки.
Влітку дівчата часто стикаються з проблемою, коли макіяж буквально "пливе" на сонці. Це не лише руйнує образ, а й шкодить здоров'ю шкіри.
Квіткова на власному прикладі показала, як варто робити мейк в екстримально спекотні дні. Ідеальне рішення - максимальний мінімалізм.
Блогерка наголосила, що влітку головне - дати шкірі можливість дихати.
"В таку спеку люблю мінімум мейку, щоб шкіра дихала, тому майже все обличчя залишається "голим", тільки зволоження", - зізналася вона.
Щоб не перевантажувати обличчя багатошаровою косметикою, зірка робить ставку на якісний догляд та точкове маскування дрібних нюансів.
Макіяж блогерки складається всього з кількох базових засобів, які дозволяють створити свіжий, натуральний образ без перевантаження.
Легкий нюдовий макіяж залишається головним трендом літнього сезону. У спеку він дозволяє шкірі "дихати", не перевантажує її та запобігає забиванню пор.