Чтобы кожа дышала: Даша Квиткова показала, какой макияж делать в жару (видео)

Известная украинская блогерша Даша Квиткова поделилась секретами летнего макияжа. В период экстремальной жары звезда соцсетей отказалась от плотных тональных кремов в пользу легкости и естественности.
Какой макияж делать в жару, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогерши.
Летом девушки часто сталкиваются с проблемой, когда макияж буквально "плывет" на солнце. Это не только разрушает образ, но и вредит здоровью кожи.
Квиткова на собственном примере показала, как следует делать мейк в экстремально жаркие дни. Идеальное решение - максимальный минимализм.
Блогерша подчеркнула, что летом главное - дать коже возможность дышать.
"В такую жару люблю минимум мейка, чтобы кожа дышала, поэтому почти все лицо остается "голым", только увлажнение", - призналась она.
Чтобы не перегружать лицо многослойной косметикой, звезда делает ставку на качественный уход и точечную маскировку мелких нюансов.
Макияж блогерши состоит всего из нескольких базовых средств, позволяющих создать свежий, натуральный образ без перегрузки.
Легкий нюдовый макияж остается главным трендом летнего сезона. В жару он позволяет коже "дышать", не перегружает ее и предотвращает забивание пор.