Чтобы кожа дышала: Даша Квиткова показала, какой макияж делать в жару (видео)

Главное правило летнего макияжа от Квитковой

Летом девушки часто сталкиваются с проблемой, когда макияж буквально "плывет" на солнце. Это не только разрушает образ, но и вредит здоровью кожи.

Квиткова на собственном примере показала, как следует делать мейк в экстремально жаркие дни. Идеальное решение - максимальный минимализм.

Блогерша подчеркнула, что летом главное - дать коже возможность дышать.

"В такую жару люблю минимум мейка, чтобы кожа дышала, поэтому почти все лицо остается "голым", только увлажнение", - призналась она.

Чтобы не перегружать лицо многослойной косметикой, звезда делает ставку на качественный уход и точечную маскировку мелких нюансов.

Даша Квиткова о летнем макияже (скриншот)

Какую косметику использует Квиткова

Макияж блогерши состоит всего из нескольких базовых средств, позволяющих создать свежий, натуральный образ без перегрузки.

Увлажнение для легкого и ровного покрытия. Консиллер, чтобы скрыть необходимое. Легкий контуринг, чтобы подчеркнуть нужные зоны. Тушь для ресниц, чтобы выделить глаза. Карандаш и блеск для губ, чтобы добавить сияние.



Легкий нюдовый макияж остается главным трендом летнего сезона. В жару он позволяет коже "дышать", не перегружает ее и предотвращает забивание пор.