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Головна Мода та краса Стильний casual для майбутніх мам: Вітвіцька показала незвичний "лук" з кросівками
Мода та краса 01 серпня 2026 · 07:15

Стильний casual для майбутніх мам: Вітвіцька показала незвичний "лук" з кросівками

Цей образ доводить: комфортний одяг для вагітних може виглядати дуже стильно
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Стильний casual для майбутніх мам: Вітвіцька показала незвичний "лук" з кросівками

Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка вперше готується стати мамою, поділилася новим образом у соцмережах. Вона поєднала жіночну сукню з повсякденними речами, створивши комфортний комплект на літо.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Біла сукня стала основою образу

Для свого аутфіту Соломія обрала білу сукню міді вільного крою. Лаконічна модель має простий силует і не перевантажена зайвими деталями, завдяки чому легко вписується у повсякденний гардероб.

Вільний крій дозволяє почуватися комфортно та не обмежує рухів. Для періоду вагітності це особливо актуально, адже одяг має не лише добре виглядати, а й забезпечувати свободу та зручність протягом дня.

Світлий колір сукні також додає образу легкості. Білий залишається одним із найуніверсальніших літніх відтінків, який легко комбінувати як із нейтральними, так і з контрастними речами.

Стильний casual для майбутніх мам: Вітвіцька показала незвичний &quot;лук&quot; з кросівкамиСоломія Вітвіцька показала модний образ (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Чорний жакет додав образу структури

Поверх сукні телеведуча накинула класичний чорний жакет прямого крою. Саме він зробив аутфіт більш структурованим і допоміг збалансувати м'який силует сукні.

Поєднання чорного та білого - безпрограшна класика, яка не потребує складних стилістичних рішень. Контрастна верхня частина додає образу виразності та дозволяє носити такий комплект не лише під час прогулянок, а й для зустрічей чи інших повсякденних справ.

Жакет також може стати практичною річчю у гардеробі майбутньої мами. Його не обов'язково застібати - достатньо носити розстебнутим поверх сукні, створюючи вертикальні лінії, які візуально витягують силует.

Стильний casual для майбутніх мам: Вітвіцька показала незвичний &quot;лук&quot; з кросівкамиВітвіцька задає тренди (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Кросівки замість підборів

Головний акцент на комфорт Соломія зробила за допомогою взуття. Замість класичних туфель або босоніжок на підборах вона обрала білі кросівки на масивній підошві.

Таке рішення зробило образ більш невимушеним і сучасним. При цьому кросівки добре підтримали білий колір сукні та створили з ним єдину світлу лінію.

Масивна підошва додає взуттю актуальності, але не робить образ надто спортивним. У поєднанні з жакетом і жіночною сукнею кросівки виглядають органічно та допомагають створити популярний формат casual.

Саме поєднання сукні та кросівок давно стало одним із найзручніших способів стилізації літнього гардероба. Воно дозволяє залишатися жіночною, але водночас не жертвувати комфортом.

Які аксесуари обрала Вітвіцька

Образ телеведуча доповнила стриманими аксесуарами. До комплекту вона підібрала невелику сріблясту сумку на ланцюжку та витончені сережки.

Металевий блиск аксесуарів додав образу делікатного акценту, але не перевантажив його. Такий підхід особливо добре працює з мінімалістичними вбраннями, коли основою образу є кілька базових речей.

На одному зі знімків Вітвіцька також позує з великим букетом фіолетових еустом. Яскраві квіти стали помітною кольоровою деталлю та додали світлинам ніжного весняно-літнього настрою.

Стильний casual для майбутніх мам: Вітвіцька показала незвичний &quot;лук&quot; з кросівкамиСоломія Вітвіцька показала, з чим носити кросівки (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

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Теги: Модні тренди Стиль життя Тренди
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