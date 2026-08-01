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Главная Мода и красота Стильный casual для будущих мам: Витвицкая показала необычный "лук" с кроссовками
Мода и красота 01 августа 2026 · 07:15

Стильный casual для будущих мам: Витвицкая показала необычный "лук" с кроссовками

Этот образ доказывает: комфортная одежда для беременных может выглядеть очень стильно
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Стильный casual для будущих мам: Витвицкая показала необычный "лук" с кроссовками

Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая впервые готовится стать мамой, поделилась новым образом в соцсетях. Она объединила женственное платье с обычными вещами, создав комфортный комплект на лето.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Белое платье стало основой образа

Для своего аутфита Саломея выбрала белое платье миди свободного кроя. Лаконичная модель обладает простым силуэтом и не перегружена лишними деталями, благодаря чему легко вписывается в повседневный гардероб.

Свободный крой позволяет чувствовать себя комфортно и не ограничивает движения. Для периода беременности это особенно актуально, ведь одежда должна не только выглядеть хорошо, но и обеспечивать свободу и удобство в течение дня.

Светлый цвет платья также придает образу легкости. Белый остается одним из самых универсальных летних оттенков, который легко комбинировать как с нейтральными, так и контрастными вещами.

Стильный casual для будущих мам: Витвицкая показала необычный &quot;лук&quot; с кроссовкамиСоломия Витвицкая показала модный образ (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Черный жакет добавил образу структуры

Поверх платья телеведущая накинула классический черный жакет прямого кроя. Именно он сделал аутфит более структурированным и помог сбалансировать мягкий силуэт платья.

Сочетание черного и белого - беспроигрышная классика, не требующая сложных стилистических решений. Контрастная верхняя часть придает образу выразительности и позволяет носить такой комплект не только во время прогулок, но и для встреч или других повседневных дел.

Жакет может стать практичной вещью в гардеробе будущей мамы. Его не обязательно застегивать - достаточно носить расстегнутым поверх платья, создавая вертикальные линии, визуально вытягивающие силуэт.

Стильный casual для будущих мам: Витвицкая показала необычный &quot;лук&quot; с кроссовкамиВитвицкая задает тренды (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Кроссовки вместо каблуков

Главный упор на комфорт Соломия сделала с помощью обуви. Вместо классических туфель или босоножек на каблуке она выбрала белые кроссовки на массивной подошве.

Такое решение сделало образ более непринужденным и современным. Кроссовки хорошо поддержали белый цвет платья и создали с ним единую светлую линию.

Массивная подошва придает обуви актуальность, но не делает образ слишком спортивным. В сочетании с жакетом и женским платьем кроссовки выглядят органично и помогают создать популярный формат casual.

Само сочетание платья и кроссовок давно стало одним из самых удобных способов стилизации летнего гардероба. Оно позволяет оставаться женственным, но в то же время не жертвовать комфортом.

Какие аксессуары выбрала Витвицкая

Образ телеведущая дополнила сдержанными аксессуарами. В комплект она подобрала небольшую серебристую сумку на цепочке и изящные серьги.

Металлический блеск аксессуаров придал образу деликатного акцента, но не перегрузил его. Такой подход особенно хорошо работает с минималистическими нарядами, когда основой образа есть несколько базовых вещей.

На одном из снимков Витвицкая также позирует с большим букетом фиолетовых эустов. Яркие цветы стали заметной цветной деталью и добавили фотографии нежного весенне-летнего настроения.

Стильный casual для будущих мам: Витвицкая показала необычный &quot;лук&quot; с кроссовкамиСоломия Витвицкая показала, с чем носить кроссовки (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

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Теги: Модные тренды Стиль жизни Тренды
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