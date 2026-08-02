Забудьте про білу футболку: стилістка показала модні альтернативи на літо 2026

Біла футболка роками залишалася одним із головних елементів гардероба, проте стилісти дедалі частіше пропонують звернути увагу на інші базові речі. За словами Марковської, деякі альтернативи здатні зробити образ більш виразним і сучасним без зайвих зусиль.

Експертка зазначає, що звичайна біла футболка може виглядати занадто просто й не додавати образу характеру. Натомість є кілька варіантів, які легко стилізувати з джинсами, спідницями, жакетами чи літніми костюмами.

Чим замінити білу футболку

Біла сорочка оверсайз

Першою альтернативою стилістка називає білу сорочку вільного крою з льону або щільної бавовни. Така річ, за її словами, є справжнім трансформером у гардеробі.

Її можна носити самостійно, заправляти в штани чи спідницю або залишати розстебнутою поверх топа. Біла сорочка додає образу легкості та створює відчуття розслабленого літнього стилю.

Біла майка в рубчик

Ще один варіант - біла майка в рубчик, яку часто називають "алкоголічкою". Стилістка вважає її більш цікавою альтернативою звичайній футболці завдяки фактурі тканини.

Така модель добре працює у поєднанні з жакетами, строгими спідницями чи речами зі складним кроєм. Вона допомагає зробити навіть доволі формальний образ легшим і менш перевантаженим.

Джинсова сорочка

Третім варіантом Яна Марковська називає тонку джинсову сорочку з легкого деніму. Вона не прилипає до тіла у спеку, добре тримає форму та додає образу фактурності.

Стилістка радить не ускладнювати образ: достатньо застебнути сорочку на кілька ґудзиків, трохи підкотити рукави - і готовий стильний літній комплект.

Топ із відкритими плечима

Серед більш трендових варіантів експертка виділяє топи з відкритими плечима. Такий фасон підкреслює ключиці та робить образ більш елегантним.

За словами стилістки, навіть найпростіші джинси можуть виглядати ефектніше, якщо додати до них такий акцентний верх.

Шовковий топ або модель на тонких бретелях

Ще один актуальний варіант - топ у білизняному стилі або модель на тонких бретелях. Тут працює контраст між ніжною фактурою та більш грубими літніми матеріалами.

Такі топи вдало поєднуються з льоном, денімом чи речами зі структурною тканиною. Вони додають образу легкості та роблять його більш продуманим.

Сорочка карго

Окремо стилістка звернула увагу на сорочки у стилі карго з великими кишенями на грудях. Попри популярність серед блогерів, цей тренд може підійти не всім.

За словами Яни Марковської, великі накладні кишені в зоні грудей здатні візуально додавати зайвий об’єм. Тому перед покупкою такої речі варто оцінити, чи відповідає вона особливостям фігури та загальному стилю.

Стилістка радить не обмежуватися однією звичною базовою річчю, а експериментувати з фактурами, силуетами та деталями. Саме правильно підібрана альтернатива може зробити навіть простий літній образ більш сучасним і виразним.