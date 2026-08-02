Забудьте о белой футболке: стилист показала модные альтернативы на лето 2026

Белая футболка годами оставалась одним из главных элементов гардероба, однако стилисты все чаще предлагают обратить внимание на другие базовые вещи. По словам Марковской, некоторые альтернативы способны сделать образ более выразительным и современным без лишних усилий.

Эксперт отмечает, что обычная белая футболка может выглядеть слишком просто и не придавать образу характера. Есть несколько вариантов, которые легко стилизовать с джинсами, юбками, жакетами или летними костюмами.

Чем заменить белую футболку

Белая рубашка оверсайз

Первой альтернативой стилист называет белую рубашку свободного кроя из льна или плотного хлопка. Такая вещь, по ее словам, является настоящим трансформером в гардеробе.

Ее можно носить самостоятельно, заправлять в брюки или юбку или оставлять расстегнутой поверх топа. Белая рубашка придает образу легкости и создает чувство расслабленного летнего стиля.

Белая майка в рубчик

Еще один вариант - белая майка в рубчик, которую часто называют "алкоголичкой". Стилист считает ее интереснейшей альтернативой обычной футболке благодаря фактуре ткани.

Такая модель хорошо работает в сочетании с жакетами, строгими юбками или вещами со складным кроем. Она помогает сделать даже формальный образ более легким и менее перегруженным.

Джинсовая рубашка

Третьим вариантом Яна Марковская называет тонкую джинсовую рубашку из легкого денима. Она не прилипает к телу в жару, хорошо держит форму и придает образу фактурности.

Стилистка советует не усложнять образ: достаточно застегнуть рубашку на несколько пуговиц, немного подкатить рукава - и готовый стильный летний комплект.

Топ с открытыми плечами

Среди более трендовых вариантов эксперт выделяет топы с открытыми плечами. Такой фасон подчеркивает ключицы и делает образ более элегантным.

По словам стилиста, даже самые простые джинсы могут выглядеть эффектнее, если добавить к ним такой акцентный верх.

Шелковый топ или модель на тонких бретелях

Еще один актуальный вариант - топ в бельевом стиле или модель на тонких бретелях. Здесь работает контраст между нежной фактурой и более грубыми летними материалами.

Такие топы удачно сочетаются с льном, денимом или вещами со структурной тканью. Они придают образу легкости и делают его более обдуманным.

Рубашка карго

Отдельно стилист обратила внимание на рубашки в стиле карго с большими карманами на груди. Несмотря на популярность среди блогеров, этот тренд может подойти не всем.

По словам Яны Марковской, большие накладные карманы в зоне груди способны визуально прибавлять лишний объем. Поэтому перед покупкой такой вещи следует оценить, соответствует ли она особенностям фигуры и общему стилю.

Стилист советует не ограничиваться одной обычной базовой вещью, а экспериментировать с фактурами, силуэтами и деталями. Именно правильно подобранная альтернатива может сделать даже простой летний образ более современным и выразительным.