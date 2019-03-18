Летит астероид: в NASA предупредили о надвигающейся катастрофе

Максимальное сближение ожидается 22 марта

Специалисты NASA зафиксировали новый астероид, который двигается в сторону планеты Земля. Максимальное сближение ожидается 22 марта, говорится в сообщении на сайте NASA.

Астероид 2019EA2 имеет около 37 метров в длину и его обнаружили совсем недавно. По расчетам ученых, небесное тело достигнет максимального сближения 22 марта. Астероид пролетит на расстоянии в 0,6 – 0,8 орбиты Луны, соответственно в 305 тысячах километрах от Земли. Скорость движения этого астероида – 319,2 километра в час.

Однако ученые не исключают, что астероид может допустить отклонения от траектории и тогда это может стать катастрофой, так как даже незначительные колебания могут привести к столкновению с Землей и нанести серьезный урон человечеству.

Летит астероид (скриншот/nasa.gov)

Они отмечают, что опасность вызывают астероиды, которые имеют размер более 100 метров, но и этот небольшой может стать угрозой. Так как по своим размерам он больше, чем знаменитый Челябинский метеорит, который пал на Землю в 2013 году и вызвал в регионе ряд ударных волн.

Прохождение астероида ожидается 22 марта в 7:53 по киевскому времени и люди, которые чувствительны к действию электромагнитных волн, могут в это время почувствовать недомогание, так как небесное тело будет проходить очень близко к поверхности Земли.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученые сделали предупреждение о конце света.

А также рассказывали о том, что в атмосфере Земли взорвался метеорит.