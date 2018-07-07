Приложение будет решать, какие фильмы выйдут в прокат

Приложение ScriptBook было представлено на конференции во время кинофестиваля в Карловых Варах

Искусственный интеллект теперь будет определять, стоит ли тому, или иному фильму выйти в прокат. Приложение ScriptBook было представлено на конференции во время кинофестиваля в Карловых Варах. Об этом пишет Buro 24/7.

Его создатель Надир Азермай утверждает, что приложение анализирует киносценарии с помощью алгоритмов и на основе полученных данных решает, стоит ли давать ленте "зеленый свет" или же она, скорее всего, провалится в прокате.

"Наша миссия — усовершенствовать сторителлинг с помощью искусственного интеллекта. Это поможет производителям и дистрибьюторам адекватно оценивать риски", — заявляет Надир.

Компания протестировала новую разработку на сценариях кинокомпании Sony Pictures. По словам Надира, такое приложение помогло бы студии сохранить целое состояние в период с 2015 по 2017 год: ScriptBook сумел определить 22 из 32 фильмов, которые потерпели неудачу в прокате.

"Если бы Sony использовали нашу систему, они бы отклонили 22 фильма, которые в результате оказались провальными", — говорит Азермай.

Система работает следующим образом: пользователи ScriptBook загружают PDF-файл сценария, а спустя некоторое время сервис выдает готовую информацию по проекту — анализ персонажей, характер главных героев и антагонистов, оценивает потенциал каждого персонажа и спектр его эмоций. Кроме того приложение определяет целевую аудиторию ленты и предсказывает кассовые сборы.

Также разработчики уверяют, что приложение поможет соблюдать в фильмах гендерный баланс. Сервис анализирует количество женских и мужских персонажей, насколько они активны, сколько между ними диалогов и равноценны ли они. ScriptBook определяет, что фильм успешный, если коэффициент по всем показателям выше 84 %.

Возможности ScriptBook нравятся далеко не всем. Многие уверены, что нейросеть уничтожит целую часть производственного процесса фильма, которая включает вычитку сценария, тестовые показы, фокус-группы и прочие исследования на рынке.

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Видео: РБК-Украина

