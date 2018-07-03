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Стденты изобрели "подушку безопасности" для смартфона (видео)

STYLERLIFE        03.07.2018 - 05:11
Скриншот из видео (swr.de)
Скриншот из видео (swr.de)

Инновационный чехол снабжен специальными противоударными "лепестками"

Студенты немецкого университета Алена разработали "подушку безопасности" для смартфонов. Об этом сообщает сайт SWR

Отмечается, что чехол оснащен специальными противоударными "лепестками".

В чехле встроены специальные датчики, которые срабатывают только в состоянии свободного падения. Когда это происходит, они передают сигнал для активации тех самые противоударных "лепестков". И ваш смартфон спасен. 

Видео: немецкий студент изобрел инновационный защитный чехол (swr.de)

По словам главного изобретателя Филиппа Френцеля, работа над проектом длилась около четырех лет. А идея разработать подобный чехол родилась в тот момент, когда он разбил свой iPhone, выпавший из кармана куртки.

Ранее украинец Евгений Лопатин и его компания разработали девайс, способный охладить любой напиток за несколько минут.

Видео: РБК-Украина 

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Теги: смартнофон, чехол
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