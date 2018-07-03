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Стденти винайшли "подушку безпеки" для смартфона (відео)

STYLERLIFE        03.07.2018 - 05:11
Скріншот з відео (swr.de)
Скріншот з відео (swr.de)

Інноваційний чохол оснащений спеціальними протиударними "пелюстками"

Студенти німецького університету Алена розробили "подушку безпеки" для смартфонів. Про це повідомляє сайт SWR.

Відзначається, що чохол оснащений спеціальними протиударними "пелюстками".

В чохлі вбудовані спеціальні датчики, які спрацьовують тільки в стані вільного падіння. Коли це відбувається, вони передають сигнал для активації тих самих протиударних "пелюсток". І ваш смартфон врятований.

Відео: німецький студент винайшов інноваційний захисний чохол (swr.de)

За словами головного винахідника Філіпа Френцеля, робота над проектом тривала близько чотирьох років. А ідея розробити подібний чохол народилася в той момент, коли він розбив свій iPhone, який випав з кишені куртки.

Раніше українець Євген Лопатін і його компанія розробили девайс, здатний охолодити будь-який напій за кілька хвилин.

Відео: РБК-Україна  

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Теги: смартнофон, чехол
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