Стденти винайшли "подушку безпеки" для смартфона (відео)

Інноваційний чохол оснащений спеціальними протиударними "пелюстками"
Студенти німецького університету Алена розробили "подушку безпеки" для смартфонів. Про це повідомляє сайт SWR.
Відзначається, що чохол оснащений спеціальними протиударними "пелюстками".
В чохлі вбудовані спеціальні датчики, які спрацьовують тільки в стані вільного падіння. Коли це відбувається, вони передають сигнал для активації тих самих протиударних "пелюсток". І ваш смартфон врятований.
Відео: німецький студент винайшов інноваційний захисний чохол (swr.de)
За словами головного винахідника Філіпа Френцеля, робота над проектом тривала близько чотирьох років. А ідея розробити подібний чохол народилася в той момент, коли він розбив свій iPhone, який випав з кишені куртки.
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Відео: РБК-Україна