Украинцы создали полезный прибор для напитков (видео)

Разработан стартап для охлаждения напитков

Украинцы придумали прибор, который за несколько минут охладит любой напиток до заданной температуры. Об этом сообщает ain.ua.

Chill&Cheers (с английского "охлади и подними бокал") — новый украинский стартап, который открыл кампанию по сбору средств на международной краудфандинговой платформе Indiegogo c прототипом умного и быстрого охладителя напитков.

По размеру приспособление похоже на домашнюю кофе-машину. Девайс может за несколько минут охладить любую жидкость с точностью до одного градуса.

"Изначально прибор задумывался как исключительно охладитель вина, ведь именно этот напиток требует конкретной температуры подачи для раскрытия идеального вкуса. Но позже команда Chill&Cheers расширила сферу применения практически на любой напиток, будь то вино, пиво, водка, кола, вода, виски или джин", - отметили на ain.ua.

Фото: Прибор (ain.ua)

Фото: Приложение (ain.ua)

Для работы приспособление необходимо залить в прибор напиток, установить необходимую температуру с помощью кнопок или же с помощью приложения для смартфона и нажать "старт".

Видео: Chill&Cheers (YouTube/CHILL&CHEERS)

Такой девайс вероятно будет полезен на отдыхе.

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