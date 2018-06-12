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Українці створили корисний прилад для напоїв (відео)

STYLERНаука і техніка        12.06.2018 - 22:00
Фото: pixabay.com/Free-Photos
Фото: pixabay.com/Free-Photos

Розроблено стартап для охолодження напоїв

Українці винайшли прилад, який за кілька хвилин охолодить будь-який напій до заданої температури. Про це повідомляє ain.ua.

Chill&Cheers (з англійської "остуди і підійми бокал") — новий український стартап, який відкрив кампанію зі збору коштів на міжнародній краудфандинговій платформі Indiegogo c прототипом розумного і швидкого охолодження напоїв.

За розміром пристосування схоже на домашню кава-машину. Девайс може за кілька хвилин охолодити рідину з точністю до одного градуса.

"Спочатку прилад замислювався як виключно охолоджувач вина, адже саме цей напій вимагає конкретної температури подачі для розкриття ідеального смаку. Але пізніше команда Chill&Cheers розширила сферу застосування практично на будь-який напій, чи то вино, пиво, горілка, кола, вода, віскі або джин", - зазначили на ain.ua.

Фото: Прилад (ain.ua)

Фото: Додаток (ain.ua)

Для роботи пристосування необхідно залити в прилад напій, встановити необхідну температуру за допомогою кнопок або ж за допомогою додатка для смартфона і натиснути "старт".

Відео: Chill&Cheers (YouTube/CHILL&CHEERS)

Такий девайс ймовірно буде корисний на відпочинку.

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Теги: технологии, украинцы
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