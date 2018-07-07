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Додаток буде вирішувати, які фільми вийдуть в прокат

STYLERНаука і техніка        07.07.2018 - 19:16
Ілюстративне фото (Pixabay.com)
Ілюстративне фото (Pixabay.com)

Додаток ScriptBook було представлено на конференції під час кінофестивалю в Карлових Варах

Штучний інтелект тепер буде визначати, чи варто того, чи іншого фільму вийти в прокат. Додаток ScriptBook було представлено на конференції під час кінофестивалю в Карлових Варах. Про це пише Buro 24/7.

Його творець Надир Азермай стверджує, що додаток аналізує кіносценарії з допомогою алгоритмів і на основі отриманих даних вирішує, чи варто давати стрічці "зелене світло" або ж вона, швидше за все, провалиться в прокаті.

"Наша місія — удосконалити сторителлинг з допомогою штучного інтелекту. Це допоможе виробникам і дистриб'юторам адекватно оцінювати ризики", — заявляє Надир.

Компанія протестувала нову розробку на сценаріях кінокомпанії Sony Pictures. За словами Надіра, такий додаток допомогло б студії зберегти ціле стан в період з 2015 по 2017 рік: ScriptBook зумів визначити 22 з 32 фільмів, які зазнали невдачі в прокаті.

"Якщо б Sony використовували нашу систему, вони б відхилили 22 фільми, які в результаті виявилися провальними", — говорить Азермай.

Система працює наступним чином: користувачі ScriptBook завантажують PDF-файл сценарію, а через деякий час сервіс видає готову інформацію за проектом — аналіз персонажів, характер головних героїв і антагоністів, оцінює потенціал кожного персонажа і спектр його емоцій. Крім того, програма визначає цільову аудиторію стрічки і пророкує касові збори.

Також розробники запевняють, що програма допоможе дотримуватися у фільмах гендерний баланс. Сервіс аналізує кількість жіночих і чоловічих персонажів, наскільки вони активні, скільки між ними діалогів і рівноцінні. ScriptBook визначає, що фільм успішний, якщо коефіцієнт за всіма показниками вище 84 %.

Можливості ScriptBook подобаються далеко не всім. Багато хто впевнені, що нейромережа знищить цілу частину виробничого процесу фільму, яка включає вичитку сценарію, тестові покази, фокус-групи та інші дослідження на ринку.

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Теги: технологии, приложение
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