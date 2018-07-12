Солнечное затмение в пятницу 13: астрологи рассказали о влиянии на людей

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Жители Земли увидят необычное явление

В пятницу, 13 июля, некоторые жители Земли увидят солнечное затмение – Луна ненадолго закроет звезду от людских глаз.

Астрологи предупредили, что во время редкого астрономического явления не стоит начинать новых значимых дел. Также следует помириться с близкими и членами семьи, с которыми ранее были в ссоре.

Козероги и люди, рожденные в период с 10 по 16 июля, по словам астрологов, почувствуют начало перемен в жизни в лучшую сторону.

Стоит отметить, что увидеть затмение удастся только жителям Южной Австралии и Тасмании, а вот на Северном полушарии нашей планеты Солнце будет выглядеть так же, как и обычно.

Верить, что затмение как-то повлияет на судьбы людей, не стоит.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июля можно будет увидеть редкое солнечное затмение.

По данным NASA, подобное солнечное затмение в последний раз наблюдалось в декабре 1974 года. Тогда тоже была пятница 13-го числа.

Украинцы это явление увидеть вживую не смогут, однако для всех желающих будет онлайн-трансляция в сети. По киевскому времени солнечное затмение начнется 13 июля в 4:48, а апогея достигнет в 6:02. В 7:13 утра Солнце снова выглянет из-за Луны.

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