Ночью можно будет увидеть редкое солнечное затмение

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В последний раз это явление наблюдалось в 1974 году

В ночь на пятницу, 13 июля, состоится солнечное затмение. Его смогут увидеть жители южного побережья Австралии, острова Тасмания и на части Антарктиды. Об этом сообщает Time.

По данным NASA, подобное солнечное затмение в последний раз наблюдалось в декабре 1974 года. Тогда тоже была пятница 13-го числа.

Следующее частичное солнечное затмение, которое также выпадет на пятницу 13-го, можно будет увидеть в сентябре 2080 год.

Увидеть солнечное затмение в эту пятницу можно будет в городе Хобарт на острове Тасмания. Там будет видно 35% диаметра Солнца, закрытого Луной. Это произойдет в 13:24 по местному времени. Жители будут видеть, как Луна закрывает менее четверти Солнца. Также затмение смогут увидеть полярники в северной части Антарктиды.

Украинцы это явление увидеть вживую не смогут, но можно смотреть трансляцию в сети. По киевскому времени солнечное затмение начнется 13 июля в 4:48, а максимального апогея достигнет в 6:02. В 7:13 Солнце снова выйдет из-за Луны.

По словам ученых, затмение влияет на биологические процессы на Земле. Группа украинских исследователей обнаружила, что во время полного солнечного затмения 11 августа 1999 года в Болгарии произошло снижение температуры воздуха на 6-7 градусов Цельсия.

Также перед затмением меняется поведение птиц и насекомых. Например, ласточки собираются в большие стаи. За 2 минуты до полной фазы постепенно затихает жужжание насекомых.

Ранее ученые предсказали человечеству смертоносную солнечную вспышку.

Отмечается, что исследователи проанализировали данные об уже произошедших на Солнце вспышках. Они оценили вероятность возникновения супервспышек, в частности тех, которые увеличивают яркость светила на 30 процентов и способны уничтожить озоновый слой на Земле.

По данным специалистов, наиболее мощные вспышки происходят на звездах солнечного типа примерно раз в 20 миллионов лет.

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