Вночі можна буде побачити рідкісне сонячне затемнення

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В останній раз це явище спостерігалося в 1974 році

У ніч на п'ятницю, 13 липня, відбудеться сонячне затемнення. Його зможуть побачити жителі південного узбережжя Австралії, острова Тасманія і на частині Антарктиди. Про це повідомляє Time.

За даними NASA, подібне сонячне затемнення в останній раз спостерігалося в грудні 1974 року. Тоді теж була п'ятниця 13-го числа.

Наступне часткове сонячне затемнення, яке також випаде на п'ятницю 13-го, можна буде побачити у вересні 2080 рік.

Побачити сонячне затемнення в цю п'ятницю можна буде в місті Хобарт на острові Тасманія. Там буде видно 35% діаметра Сонця, закритого Місяцем. Це станеться о 13:24 за місцевим часом. Жителі будуть бачити, як Місяць закриває менше чверті Сонця. Також затемнення зможуть побачити полярники в північній частині Антарктиди.

Українці це явище побачити вживу не зможуть, але можна дивитися трансляцію в мережі. За київським часом сонячне затемнення почнеться 13 липня о 4:48, а максимального апогею досягне в 6:02. В 7:13 Сонце знову вийде з-за Місяця.

За словами вчених, затемнення впливає на біологічні процеси на Землі. Група українських дослідників виявила, що під час повного сонячного затемнення 11 серпня 1999 року в Болгарії відбулося зниження температури повітря на 6-7 градусів Цельсія.

Також перед затемненням змінюється поведінка птахів і комах. Наприклад, ластівки збираються у великі зграї. За 2 хвилини до повної фази поступово затихає дзижчання комах.

Раніше вчені передбачили людству смертоносну сонячну спалах.

Відзначається, що дослідники проаналізували дані про вже відбулися на Сонці спалахи. Вони оцінили ймовірність виникнення суперспалахів, зокрема тих, які збільшують яскравість світила на 30 відсотків і здатні знищити озоновий шар Землі.

За даними фахівців, найбільш потужні спалахи відбуваються на зірках сонячного типу приблизно раз в 20 мільйонів років.

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