Сонячне затемнення в п'ятницю 13: астрологи розповіли про вплив на людей

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Жителі Землі побачать незвичайне явище

У п'ятницю, 13 липня, деякі жителі Землі побачать сонячне затемнення – Місяць ненадовго закриє зірку від людських очей.

Астрологи попередили, що під час рідкісного астрономічного явища не варто починати нових значущих справ. Також слід помиритися з близькими і членами родини, з якими раніше були сварки.

Козероги і люди, народжені в період з 10 по 16 липня, за словами астрологів, відчують початок змін в житті на краще.

Варто відзначити, що побачити затемнення вдасться тільки жителям Південної Австралії і Тасманії, а ось на Північній півкулі нашої планети Сонце буде виглядати так само, як і зазвичай.

Вірити, що затемнення якось вплине на долі людей, не варто.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 13 липня можна буде побачити рідкісне сонячне затемнення.

За даними NASA, подібне сонячне затемнення в останній раз спостерігалося в грудні 1974 року. Тоді теж була п'ятниця 13-го числа.

Українці це явище побачити вживу не зможуть, однак для всіх бажаючих буде онлайн трансляція в мережі. За київським часом сонячне затемнення розпочнеться 13 липня о 4:48, а досягне апогею о 6:02. О 7:13 ранку Сонце знову вигляне з-за Місяця.

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