Не ставьте возле компьютера: украинские ученые развенчали популярный миф

Коллаж РБК-Украина

Специалисты дали важный совет кактусистам

Кактусы не защищают от компьютерного излучения. Такое заявление сделал ученые Харьковского ботанического сада.

Так, по словам ботаников, существуют кактусы, которые отличаются особенностями произрастания. К примеру, в Бразилии на насыщенных ураном землях растет Юбильмания. Оттуда, собственно, и пошел миф о том, что кактусы спасают от радиации.

На самом же деле, говорит замдиректора ботанического сада Олег Сорокин, эти растения не воспринимают радиацию.

"Просто Юбильмания растет в тех местах, где могут быть урановые залежи. Вот именно поэтому люди, возможно, по незнанию, решили, что кактус поглощает радиацию", - отметил Сорокин.

Но кактусы являются такими себе "индикаторами", которые показывают, что в определенном месте могут быть залежи урана.

"Обращаюсь к уважаемым кактусистам: не ставьте цветок возле компьютера или телевизора - растение просто медленно погибает, и все", - резюмировал ученый и добавил, что кактусы очень любят солнце.

Кстати, поливать кактус следует не чаще одного раза в две недели. А в ноябре и аж до начала марта это растение вообще не требует влаги - оно спит.

Ранее диетолог развенчала мифы о питании и похудении.