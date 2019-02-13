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Не ставьте возле компьютера: украинские ученые развенчали популярный миф


Специалисты дали важный совет кактусистам

Кактусы не защищают от компьютерного излучения. Такое заявление сделал ученые Харьковского ботанического сада.

Так, по словам ботаников, существуют кактусы, которые отличаются особенностями произрастания. К примеру, в Бразилии на насыщенных ураном землях растет Юбильмания. Оттуда, собственно, и пошел миф о том, что кактусы спасают от радиации.

На самом же деле, говорит замдиректора ботанического сада Олег Сорокин, эти растения не воспринимают радиацию.

"Просто Юбильмания растет в тех местах, где могут быть урановые залежи. Вот именно поэтому люди, возможно, по незнанию, решили, что кактус поглощает радиацию", - отметил Сорокин.

Но кактусы являются такими себе "индикаторами", которые показывают, что в определенном месте могут быть залежи урана.

"Обращаюсь к уважаемым кактусистам: не ставьте цветок возле компьютера или телевизора - растение просто медленно погибает, и все", - резюмировал ученый и добавил, что кактусы очень любят солнце.

Кстати, поливать кактус следует не чаще одного раза в две недели. А в ноябре и аж до начала марта это растение вообще не требует влаги - оно спит.

Ранее диетолог развенчала мифы о питании и похудении.

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