75-дюймовые телевизоры - это эффективная долгосрочная инвестиция в качество вашего досуга

Анализируя текущее состояние рынка телевизоров, становится очевидным, что современные пользователи все больше предпочитают экраны с большими диагоналями. Это связано с тем, что за последние годы изменился стандарт того, что мы понимаем под телевизорами с большим экраном. Если ранее большими телевизорами считались модели с диагональю 55 дюймов, то сегодня речь идет о телевизорах с диагоналями 75+ дюймов. А так ли хороши эти сверхбольшие диагонали?

Догмы по дистанции просмотра телевизора больше неактуальны. Многие покупатели выбирают меньший экран в виду сложившегося стереотипа времен ЭЛТ телевизоров. Сейчас, основую часть телевизоров с диагоналями 75+ на рынке составляют устройства с UHD\4К разрешением экрана с поддержкой HDR, а значит с феноменальной детализацией изображения, которую можно и нужно смотреть на близкой дистанции, чтобы увидеть мельчайшие подробности изображения и ощутить эффект погружения в него.

Дома телевизор с диагональю 75+ будет выглядеть меньше. В магазине 75+ дюймовый телевизор выглядит значительно больше, чем он будет выглядеть в доме. А знаете почему? Все дело в том, что при выборе телевизора покупатель вплотную подходит к его экрану. Соответственно, у него создается впечатление, что телевизор огромный, срабатывает обман зрения. Хотя дома, после размещения, телевизор уже не будет казаться таким большим и, как правило, уже через несколько месяцев просмотра покупатель уже хочет еще больший экран. Потому что телевизоры с размером экрана 75+ дюймов выглядят очень органично даже в небольшой комнате.

Это ваш персональный кинотеатр. Основная часть покупателей приобретает телевизор для просмотра фильмов и сериалов из видео сервисов, а также для просмотра спортивных соревнований и игр. Основная задача телевизора - дать вам ощущение кинотеатра или присутствия на стадионе, а именно погружения в контент у вас дома, а такое возможно только при условии большого экрана. 75+ дюймовый экран - это идеальный размер для создания «домашнего кинотеатра».

По цене 2-х смартфонов. Покупка телевизора - это долгосрочная инвестиция, а значит, как минимум, в течение 10 лет он должен вас радовать. Поэтому, правильный выбор нужно делать сразу! По сути, 75+ дюймовый телевизор стоит как 2 флагманских смартфона, а пользоваться этим телевизором будет вся семья целое десятилетие! Кроме того, на телевизоры со сверхбольшими экранами действуют более долгосрочные выгодные кредитные программы. Поэтому, независимо от бюджета семьи, можно и нужно позволить себе телевизор с большим экраном.

Бренд и технологии имеют значение. Покупка должна быть надежной, поэтому выбор бренда не менее важен, чем выбор характеристик телевизора. Компания Samsung уже 13 лет является лидером на мировом рынке.

Новая технология экранов на квантовых точках с уникальным процессором Quantum 8K под названием Samsung QLED TV дает не только реалистичное качество изображения и максимальный эффект погружения, но и обеспечивает стойкость вашего экрана к выгоранию.

Среди других особенностей новых моделей можно отметить, что QLED телевизоры Samsung являются телевизорами, позволяющими воспроизводить 100% объем цвета, благодаря экрану на квантовых точках. Вы сможете наслаждаться изображением с исключительной четкостью деталей, звуком, оптимизированным для каждой сцены и удобным голосовым управлением.

Технология прямой подсветки во всех телевизорах QLED 8K обеспечивает потрясающе глубокий цвет и высокий уровень детализации. Вы сможете увидеть всю глубину происходящего даже при ярком дневном свете.

Технология Quantum HDR оптимизирует каждую сцену от самых глубоких черных до самых ярких белых оттенков. Теперь вы в мельчайших деталях сможете насладиться тем, что хотел передать режиссер.

Гарантия должна быть. Телевизоры Samsung, официально импортированные в Украину имеют официальную гарантию от производителя. Компания Samsung Electronics увеличила до 10 лет срок гарантии на выгорание экрана.

Так, что если ваша мечта обладать телевизором не меньшим размером, чем полотно в кинотеатре всё ещё не сбылась, то самое время перейти к её осуществлению.