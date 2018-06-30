Украинская зубная щетка признана одной из лучших в мире

Стартап Effa назван одним из лучших на престижном конкурсе в Германии

Украинская компания Effa вошла в топ-5 лучших на конкурсе экостартапов в Германии, где наши соотечественники презентовали одноразовую зубную щетку, изготовленную из переработанной бумаги и экологически чистых материалов.

Как пишет "Голос Америки", на конкурсе для инновационных предприятий или проектов в сфере устойчивой энергетики и ресурсосбережения, которые способны изменить текущую практику и демонстрируют сильное положительное влияние на климат, было представлено более 300 проектов со всего мира.

Зубная щетка от Effa (фото: facebook.com/effatoothbrush)

"Мы очень молодые, но уже сделали первые прототипы и получили первые крупные заказы из Европы, начали процессы сертификации и патентования... Для нас это большой шаг вперед и шанс представить Украину на GGF Forum перед инвесторами, учеными и привлечь внимание к Украине со всего мира", - рассказала соучредитель Effa Дарья Василенко.

Щетки, придуманные украинцами, просты в использовании, дешевые и стильные. Они в первую очередь пригодятся тем, кто много путешествует. А идея пришла Ильи Кичуку, который является основателем и содиректором компании.

Команда Effa (фото: facebook.com/vasilenko.darya)

"Илья является промышленным дизайнером и часто работает с изобретениями и различными вещами. В какой-то момент он задумался о безответственном использовании пластика в одноразовых щетках (ежедневно гостиницы и авиалинии выбрасывают примерно 6 тонн пластиковых одноразовых щеток - Прим. ред.), которые используются всего три минуты", - отметила Василенко.

Напомним, что украинцы придумали прибор, который за несколько минут охладит любой напиток до заданной температуры.

Видео: РБК-Украина