Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украинская зубная щетка признана одной из лучших в мире

STYLERНаука и техника        30.06.2018 - 04:08
Зубная щетка Effa (фото: facebook.com/vasilenko.darya)
Зубная щетка Effa (фото: facebook.com/vasilenko.darya)

Стартап Effa назван одним из лучших на престижном конкурсе в Германии

Украинская компания Effa вошла в топ-5 лучших на конкурсе экостартапов в Германии, где наши соотечественники презентовали одноразовую зубную щетку, изготовленную из переработанной бумаги и экологически чистых материалов. 

Как пишет "Голос Америки", на конкурсе для инновационных предприятий или проектов в сфере устойчивой энергетики и ресурсосбережения, которые способны изменить текущую практику и демонстрируют сильное положительное влияние на климат, было представлено более 300 проектов со всего мира. 

Зубная щетка от Effa (фото: facebook.com/effatoothbrush)

"Мы очень молодые, но уже сделали первые прототипы и получили первые крупные заказы из Европы, начали процессы сертификации и патентования... Для нас это большой шаг вперед и шанс представить Украину на GGF Forum перед инвесторами, учеными и привлечь внимание к Украине со всего мира", - рассказала соучредитель Effa Дарья Василенко.

Щетки, придуманные украинцами, просты в использовании, дешевые и стильные. Они в первую очередь пригодятся тем, кто много путешествует. А идея пришла Ильи Кичуку, который является основателем и содиректором компании.

Команда Effa (фото: facebook.com/vasilenko.darya)

"Илья является промышленным дизайнером и часто работает с изобретениями и различными вещами. В какой-то момент он задумался о безответственном использовании пластика в одноразовых щетках (ежедневно гостиницы и авиалинии выбрасывают примерно 6 тонн пластиковых одноразовых щеток - Прим. ред.), которые используются всего три минуты", - отметила Василенко.

Напомним, что украинцы придумали прибор, который за несколько минут охладит любой напиток до заданной температуры.

Видео: РБК-Украина

Идея на миллион: украинским стартапом заинтересовались в Теsla "Краудфандинг — не про деньги, а про доверие между людьми": Светлана Колодий о стартапах в Украине
Теги: стартап, технологии
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь