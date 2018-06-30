Українська зубна щітка визнана однією з кращих у світі

Стартап Effa названий одним з кращих на престижному конкурсі в Німеччині

Українська компанія Effa увійшла в топ-5 кращих на конкурсі екостартапів в Німеччині, де наші співвітчизники презентували одноразову зубну щітку, виготовлену з переробленого паперу і екологічно чистих матеріалів.

Як пише "Голос Америки", на конкурсі для інноваційних підприємств чи проектів в сфері стійкої енергетики та ресурсозбереження, які здатні змінити поточну практику і демонструють сильний позитивний вплив на клімат, було представлено понад 300 проектів з усього світу.

Зубна щітка від Effa (фото: facebook.com/effatoothbrush)

"Ми дуже молоді, але вже зробили перші прототипи і отримали перші великі замовлення з Європи, почали процеси сертифікації та патентування... Для нас це великий крок вперед і шанс представити Україну на GGF Forum перед інвесторами, науковцями та привернути увагу до України зі всього світу", - розповіла співзасновник Effa Дар'я Василенко.

Щітки, придумані українцями, прості у використанні, дешеві і стильні. Вони в першу чергу знадобляться тим, хто багато подорожує. А ідея прийшла Іллі Кичуку, який є засновником і одним з директорів компанії.

Команда Effa (фото: facebook.com/vasilenko.darya)

"Ілля є промисловим дизайнером і часто працює з винаходами і різними речами. В якийсь момент він задумався про безвідповідальне використання пластику в одноразових щітках (щодня готелі та авіалінії викидають приблизно 6 тонн пластикових одноразових щіток - Прим. ред.), які використовуються три хвилини", - зазначила Василенко.

Нагадаємо, що українці винайшли прилад, який за кілька хвилин охолодить будь-який напій до заданої температури.

Відео: РБК-Україна