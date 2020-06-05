Украинские зоологи рассказали об открытии нового вида животных (фото)

В Украине открыли новый вид животных (коллаж РБК-Украина)

Харьковские зоологи объявили об открытии после основательного исследования

Харьковские зоологи из университета имени Каразина рассказали об открытии нового вида животных, не известного ранее науке. Речь идет о трохете - виде пиявок - и ученые предлагают внести их в Красную книгу Украины.

Об этом сообщил доктор биологических наук Сергей Утевский, передает Kharkiv Today.

Новую трохету обнаружили в двух реках на территории Ялты перед оккупацией Россией Крыма.

Крупную пиявку назвали в честь французского врача и энтомолога Рафаэля Бланшара, который работал на полуострове в конце 19 века и отыскал ее, однако не смог доказать отличие от других "родственников".

Теперь аспирант Утевского - доктор биологических наук Андрей Хоменко - смог основательно исследовать и описать 9-сантиметровую трохету, над чем трудился два года. Для своей работы он использовал материалы, собранные до аннексии Крыма. Понять, что пиявка действительно новый вид, зоологам помогла современная техника.

"Мы ее очень внимательно изучили. С помощью микроскопов и фототехников тщательно ее исследовали - и внутреннее, и внешнее строение. Зоологи, особенно те, кто занимается беспозвоночными, фиксируют материал в спирту, он все сохраняет. Главное, что спирт сохраняет ДНК, что помогло проследить ход эволюции", - объяснил Утевский.

Также он отметил, что трохета Бланшара из ялтинских рек существенно отличается от трохеты днестровской, которые обитают в Днестре, Днепре и Дунае.

"Родственный вид живет в Турции, но он тоже еще не описан. Детективная история с этим видом, он родственный, но все равно другой. Очень сложные отношения между ними эволюционные, так как он проник из Турции в Крым многие тысячи лет назад", - добавил он.

Сейчас новый вид под угрозой исчезновения, так как если делать какие-то технические сооружения и отведения воды в местах их обитания, трохеты могут вымереть.

Неизвестная ранее трохета Бланшара в Крыму (Фото: Александр Зиненко / 2day.kh.ua)

Справка. Согласно информации из открытых источников, трохеты (Trocheta subviridis) населяют небольшие, преимущественно проточные водоемы. Они могут глубоко проникать в сырую землю, где ловят земляных червей.

Тело у этого вида пиявок сильно сужено по направлению к переднему концу. Окраска - от темно-серого до черно-коричневого. Максимальная длина трохет - до 16 см, ширина - 1 см.

Ранее сообщалось, что ученые сделали открытие и выяснили, что анчоусы миллионы лет назад были гигантскими саблезубыми хищниками.

Напомним, что недавно ученые нашли животное, которому не нужен кислород.

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Автор: Владимир Костырин