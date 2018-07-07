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"Великое противостояние": в июле Земля увидит необычное космическое явление

STYLERНаука и техника        07.07.2018 - 15:50
Фото: Марс (pixabay.com/ru/users/GooKingSword)
Фото: Марс (pixabay.com/ru/users/GooKingSword)

Марс максимально приблизится к Земле

В июле 2018 года произойдет уникальное космическое явление - Марс максимально приблизится к нашей планете. Красная планета будет находиться на одной линии с Солнцем и Землей 27 июля. Об этом пишет Cikavosti.

В данный момент Марс по яркости своего света уступает только гиганту Юпитеру. Фотограф Алан Дайер считает, что в зависимости от того, как Марс восходит на юго-востоке, на поверхности воды появляется блестящая дорожка.Обычно такие "дорожки света", вызванные отражениями от маленьких гребешков волн, образуют только Солнце и Месяц (в редких случаях Венера и Юпитер). Но теперь такая дорожка есть и у Красной планеты.

Фотографу удалось сделать уникальный снимок, на котором можно увидеть Марс и Юпитер с их "сияющими дорожками", а также Млечный путь и Сатурн в Стрельце.

Снимок Алана Дайера (cikavosti.com)

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Теги: марс, Земля
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