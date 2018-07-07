"Велике протистояння": у липні Земля побачить незвичайне космічне явище

Марс максимально наблизиться до Землі

У липні 2018 року відбудеться унікальне космічне явище - Марс максимально наблизиться до нашої планети. Червона планета буде знаходитися на одній лінії з Сонцем і Землею 27 липня. Про це пише Cikavosti.

В даний момент Марс по яскравості свого світла поступається лише гіганту Юпітеру. Фотограф Алан Дайер вважає, що в залежності від того, як Марс сходить на південному сході, на поверхні води з'являється блискуча доріжка. Зазвичай такі "доріжки світла", викликані відбиттями від маленьких гребінців хвиль, що утворюють тільки Сонце і Місяць (у рідкісних випадках Венера і Юпітер). Але тепер така доріжка є і у Червоної планети.

Фотографу вдалося зробити унікальний знімок, на якому можна побачити Марс і Юпітер з їх "сяючими доріжками", а також Чумацький шлях і Сатурн в Стрільці.

Знімок Алана Дайера (cikavosti.com)

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